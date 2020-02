Netflix stringe una partnership con Samsung: arrivano contenuti in esclusiva per i Galaxy

Netflix e Samsung hanno stretto un'importante partnership. Dopo l'annuncio della gamma di smartphone Galaxy S20, sul palco dell'evento Galaxy Unpacked è stato infatti svelato il fatto che i possessori dei dispositivi della serie Galaxy potranno accedere a contenuti esclusivi forniti dalla piattaforma di streaming dell'azienda di Reed Hastings.

L'annuncio è stato dato un po' "in fretta", quindi in realtà non ci sono informazioni precise in merito a quali saranno i contenuti coinvolti. Stando anche a quanto riportato da CNET e come potete vedere dall'immagine di copertina, sembra che gli acquirenti degli smartphone Samsung Galaxy potranno accedere a uno speciale dietro le quinte della nota serie Netflix "Narcos".

Sembra inoltre che ci saranno anche contenuti esclusivi dedicati alle serie "Sintonia" ed "Elite 3" e all'iniziativa "Netflix Is A Joke", come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia. "Riteniamo che questa significativa partnership fornirà a milioni di utenti Samsung in tutto il mondo la migliore esperienza di intrattenimento mobile e renderà più semplice che mai la scoperta di nuove storie", ha affermato Jackie Lee-Joe, Chief Marketing Officer di Netflix.

Come accennato in precedenza, non ci sono ancora dettagli precisi in merito a come funzionerà all'atto pratico questa partnership e non è inoltre del tutto chiaro se questa possibilità verrà attivata in Italia (anche se le dichiarazioni di Lee-Joe lasciano ben sperare). Vi invitiamo quindi a prendere la notizia con la dovuta cautela, in attesa di ulteriori informazioni (aggiorneremo l'articolo quando ci saranno altri dettagli).