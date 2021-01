Netflix supera i 200 milioni di abbonati: nel futuro Serie A ed aumento dei prezzi?

Crescita record per Netflix, che ha annunciato attraverso una lettera inviata agli investitori di aver superato quota 200 milioni di abbonati paganti nel 2020. Nell'ultimo trimestre la piattaforma di streaming ha guadagnato ben 8,5 milioni di nuovi abbonati, che portano il totale per l'anno appena concluso a 37 milioni.

E' innegabile che tali numeri abbiano risentito della pandemia di Coronavirus e dei lockdown imposti a livello nazionale da vari governi per contenere il contagio. Con milioni di persone confinate a casa, infatti, tutti i servizi come Netflix hanno beneficiato di un aumento delle iscrizioni.

Netflix ha anche aggiunto che i ricavi generati da questo boom renderanno la società più indipendente dal punto di vista economico in quanto non avrà più bisogno di "raccogliere finanziamenti esterni per le operazioni quotidiane". Per il 2021, infatti, è stato messo in preventivo un flusso di cassa in pareggio, mentre per quanto riguarda il futuro ha già specificato che intende "migliorare ogni giorno Netflix per deliziare meglio i nostri membri" e diventare il fornitore di contenuti preferito.

Nessuna menzione invece nella lettera all possibile aumento dei prezzi degli abbonamenti che Netflix ha già messo in campo nel Regno Unito e che presto potrebbe riguardare altri mercati, tra cui l'Italia. Non si parla nemmeno del possibile ingresso nel settore del calcio: in Francia la società sta testando i canali TV, che secondo molti potrebbero essere il preludio di ciò che accadrà anche in Italia, dove Netflix potrebbe presentare un'offerta per i diritti tv della Serie A.