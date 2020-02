Netflix svela la lista dei film e delle serie TV vietati dai Governi dal 2015 a oggi

Netflix è ormai popolare in molti Paesi sparsi per il globo e questo può comportare dei problemi non di poco conto all'azienda di Reed Hastings. Infatti, il catalogo deve ovviamente essere accuratamente selezionando in base al mercato di riferimento.

Ogni Paese ha le sue regole in merito alla distribuzione di film, serie TV e contenuti multimediali in generale e quindi Netflix deve fare molta attenzione quando sceglie cosa offrire ai suoi utenti. Nel corso degli ultimi cinque anni, ci sono stati vari casi in cui i Governi hanno richiesto alla piattaforma di rimuovere alcuni contenuti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come si può vedere sul sito ufficiale dedicato agli investitori, l'azienda di Reed Hastings ha svelato pubblicamente quali sono stati i film e le serie TV vietati dai Governi di tutto il mondo dal 2015 a oggi. Riportiamo di seguito la lista diffusa da Netflix.

2015: è stata chiesta la rimozione del film "The Bridge" in Nuova Zelanda , in quanto classificato come "discutibile";

, in quanto classificato come "discutibile"; 2017: ABEI (Authority of Broadcasting and Electronic Information) ha richiesto la rimozione di "Full Metal Jacket" in Vietnam ;

; 2017: è stata richiesta la rimozione del film "La notte dei morti viventi" in Germania da parte della KJM, che si occupa della protezione dei minori;

da parte della KJM, che si occupa della protezione dei minori; 2018: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione dei contenuti "Strafatti in cucina", "The Legend of 420" e "Disjointed" per gli utenti di Singapore;

per gli utenti di Singapore; 2019: la Saudi Communication and Information Technology Commission ha richiesto la rimozione della puntata "Saudi Arabia" del programma "Patriot Act with Hasan Minhaj" in Arabia Saudita;

in Arabia Saudita; 2019: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione della pellicola "L'ultima tentazione di Cristo" a Singapore , in quanto la visione di questo film è vietata nel Paese;

, in quanto la visione di questo film è vietata nel Paese; 2020: la Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA) ha richiesto la rimozione di "The Last Hangover".

Insomma, Netflix ha dovuto affrontare diversi grattacapi negli ultimi anni, ma sembra che i casi di rimozione dei contenuti non siano comunque stati molti.