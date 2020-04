Netflix svela per sbaglio Xiaomi Mi Note 10 Lite, tra HD e HDR

Dopo l'update risalente a fine marzo 2020, Netflix è tornata ad aggiornare la lista di smartphone e tablet compatibili con i contenuti HD e HDR.

In particolare, l'azienda di Reed Hastings sta aggiungendo alla lista dei dispositivi supportati i seguenti modelli di smartphone e tablet.

Smartphone con supporto all'HD

Oppo Reno3 (CPH2043)

Oppo Reno3 Pro (CPH2035, CPH2036, CPH2037);

Sony Xperia 1 II;

Sony Xperia 5;

Sony Xperia XZ1 Compact;

Sony Xperia XZ2 Compact;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi Note 10 Lite ;

; TCL 10 Pro.

Tablet con supporto all'HD

Samsung Galaxy Tab S5e;

Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Smartphone con supporto all'HDR10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Insomma, Netflix continua a spingere sugli standard HD e HDR10. Tuttavia, questa volta c'è uno smartphone speciale. Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale del servizio (abbiamo salvato la pagina su Wayback Machine), viene fatto esplicito riferimento allo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, che a quanto pare supporterà sia l'HD che l'HDR10

Questo dispositivo non è ancora stato annunciato ufficialmente, dato che finora ci sono stati semplicemente rumor in merito (il probabile sbaglio è stato notato anche da XDA Developers). Insomma, sembra proprio che lo smartphone esista e che, a questo punto, sia in dirittura d'arrivo. Staremo a vedere.