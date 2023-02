Netflix taglia i prezzi degli abbonamenti in tantissime nazioni per attirare nuovi utenti

Mentre Netflix si appresta a lanciare lo stop alla condivisione in varie nazioni europee, il Wall Street Journal riporta oggi la notizia secondo cui la piattaforma di streaming avrebbe ridotto il costo degli abbonamenti in più di tre dozzine di paesi nelle ultime settimane nel tentativo di attirare nuovi clienti.

Nella fattispecie, le recenti riduzioni dei prezzi riguardano molti paesi del Medio Oriente tra cui Yemen, Giordania, Libia e Iran, ma anche mercati dell’Africa sub-sahariana compreso il Kenya e paesi europei come Croazia, Slovenia e Bulgaria.

In America Latina invece le riduzioni sono state registrate in nazioni come Nicaragua, Ecuador e Venezuela, ma alcuni tagli sono stati annunciati anche in Asia in mercati come Malesia, Indonesia, Tailandia e Filippine.

In alcuni casi, per determinati livelli, i prezzi degli abbonamenti sono stati letteralmente dimezzati.

Si tratta di una scelta senza dubbio particolare, dal momento che negli ultimi tempi le piattaforme di streaming hanno incrementato i prezzi per fare fronte alla difficile situazione economica.

In occasione dell’annuncio dei risultati trimestrali, Netflix ha annunciato nuove informazioni sul piano con pubblicità che a Gennaio 2023 ha fatto registrare un incremento importante dei nuovi iscritti, nonostante il debutto col freno tirato a causa delle perplessità di molti.

