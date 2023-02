Netflix, tante novità per il piano Premium in Italia: dall'audio spaziale ai download

In aggiunta alle nuove informazioni sullo stop alla condivisione degli account Netflix, la piattaforma di streaming ha annunciato oggi delle importanti novità per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Premium.

Come notato da Variety, gli utenti che hanno scelto la sottoscrizione più costosa potranno godere dell’Audio Spaziale su oltre 700 titoli presenti nella piattaforma. La novità è approdata anche in Italia ed in una delle faq di Netflix viene spiegato anche come riconoscere e cercare le serie tv che beneficiano di questo nuovo formato che migliora l’audio stereo senza la necessità di speaker surround o apparecchiature home theater.

Nel post pubblicato anche sul blog italiano di Netflix, la società annuncia anche un’altra novità. Netflix infatti ha aumentato il numero di dispositivi abilitati al download di contenuti da quattro a sei (sempre per gli abbonati Premium).

Nella faq dedicata viene osservato che è possibile avere fino a 100 download attivi contemporaneamente per ciasciun dispositivo, ma questa estensione consentirà di guardare serie tv e film in qualsiasi momento. La scelta di incrementare tale limite è legata ad alcune ricerche effettuate dalla piattaforma che hanno dimostrato “che gli abbonati vorrebbero poter scaricare i film e le serie Netflix da guardare offline su più dispositivi, in particolare quando viaggiano e passano da un dispositivo all’altro”.

Chiaramente, non è previsto alcun tipo di rincaro ed i prezzi resteranno invariati.