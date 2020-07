Netflix, al via i test del nuovo abbonamento low cost solo mobile in HD!

Si torna a parlare degli abbonamenti low-cost di Netflix. La piattaforma di streaming di Reed Hastings infatti ha dato il via ad alcuni nuovi test in India, un mercato strategico sia a livello economico che di dimensioni, dov'è disponibile un nuovo livello di sottoscrizione.

Il nuovo piano è battezzato "Mobile+" ed attualmente è accessibile solo ad alcuni abbonati nella nazione asiatica, a cui offre la possibilità di guardare i video in HD. La visione è garantita solo su smartphone, tablet e computer, ma non su PC. Il prezzo è di 349 Rupie Indiani, l'equivalente di 4,7 Dollari circa.

Un altro abbonamento low cost per Netflix è stato lanciato lo scorso anno in India al prezzo di 2,7 Dollari al mese (199 Rupie Indiane), ma è diverso rispetto a quello in fase di test in quanto è appunto progettato solo per dispositivi mobili ma non supporta nemmeno lo streaming in alta definizione, ma solo a 480p.

Un portavoce di Netflix, parlando con TechCrunch ha confermato i test di Mobile+: "abbiamo lanciato il piano mobile in India per rendere più semplice accedere a Netflix da chiunque possegga uno smartphone. Vogliamo vedere sei ai membri piacerà questa nuova scelta. La estenderemo a lungo termine in caso di riscontro positivo".

Proprio la necessità di puntare sul mobile si aggiunge alla recente ammissione di Netflix che ha riconosciuto TikTok come pericoloso rivale.