Netflix testa su Android la modifica della velocità di riproduzione di film e serie tv

Netflix ha da poco iniziato con alcuni possessori di smartphone Android i test per una funzione a lungo richiesta e disponibile su altre piattaforme di streaming: la possibilità di scegliere la velocità di riproduzione dei contenuti, che permette di rallentare o velocizzare i video.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, ripreso dai colleghi di AndroidPolice, sarà possibile impostare velocità da 0,5x a 1,5x. La feature non è presente nemmeno sulla versione web di Netflix, ma il fatto che il servizio abbia deciso di iniziare i test dall'app per Android dimostra come siano arrivate tante richieste da parte degli utenti che guardano i contenuti in movimento.

La possibilità di rallentare o velocizzare la velocità di riproduzione potrebbe risultare utile per molti, in quanto andrebbe a tradursi anche in un consumo minore di dati cellulare, e permetterebbe di vedere rapidamente un episodio di una serie tv prima di andare a lavoro, ad esempio.

Non è chiaro se Netflix abbia intenzione di testarla anche su iOS con gli utenti che posseggono un iPhone, ma come spesso accaduto in passato potrebbe anche trattarsi di una prova momentanea. Le società sono solite effettuare test con gruppi ristretti di utenti, salvo poi cestinarli.

Nella giornata di ieri Netflix ha anche espanso il piano mobile only da 4 Dollari in Malesia.