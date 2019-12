Netflix testa i download automatici in base ai gusti personali

Netflix continua a lavorare su nuove funzionalità da mettere a disposizione dei propri utenti, e dopo la riproduzione casuale, starebbe testando i download automatici dei contenuti in base alla propria cronologia di visione.

Rispetto agli "Smart Download" però il funzionamento è radicalmente differente. La feature è stata scovata dai colleghi di AndroidPolice, i quali sostengono che sostanzialmente "Download per te" scaricherà film e serie tv non ancora visti, ma che secondo l'algoritmo del servizio potrebbero piacerci.

L'impostazione predefinita potrà utilizzare massimo 1 gigabyte di spazio aggiuntivo per scaricare le serie tv ed i film che potrebbero essere di nostro gradimento.

Come mostrato negli screenshot presenti sul sito web linkato poco sopra, e che riproponiamo in parte in calce, la scheda "Download for You" sarà radicalmente differente rispetto agli Smart Download, e mostrerà icone un pò più grandi ed una breve descrizione per ogni programma o film scaricato, oltre ad informazioni sul genere.

Netflix ovviamente effettuerà il download solo quando si è connessi ad una rete WiFi, ed invierà una notifica di disponibilità all'apertura.

Tra le altre opzioni che ha intenzione di introdurre la piattaforma di Reed Hastings, ne è stata scovata una che permette di allocare individualmente lo spazio di archiviazione per utente, per i diversi profili Netflix.