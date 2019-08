Netflix testa le raccolte tematiche curate dagli esperti?

Netflix ha dato il via ai test di una nuova funzionalità che potrebbe fare gola a vari utenti. Si chiama "Collezioni" e, come suggerisce il nome, rappresenta un nuovo metodo per aiutare gli utenti a trovare programmi televisivi e film da guardare sulla piattaforma.

La funzione è stata individuata per la prima volta da Jeff Higgins, e ripresa anche da TechCrunch, secondo cui le raccolte saranno curate dagli esperti e verranno visualizzate direttamente nella schermata principale dell'applicazione.

In una determinata Collezione infatti sarà possibile trovare contenuti provenienti da varie categorie (film, serie tv, spettacoli televisivi, documentari). Il fine ultimo è di riprendere l'approccio adottato da Spotify ed Apple Music con le raccolte tematiche di brani, ad esempio quelle dedicate ad un determinato periodo musicale.

Alcune raccolte hanno titoli come "Let's Keep It Light", "Dark & Devious TV Show", "Prizewikking Movie Picks", "Watch, Gasp, Repeat", "Women Who Rule The Screen" e così via.

Un rappresentante di Netflix ha confermato il test a TechCrunch, a cui ha affermato che "siamo alla ricerca di nuovi modi per connettere i nostri fan con titoli che pensiamo possano amare, quindi stiamo provando un nuovo modo per curare i titoli Netflix in raccolte per l'app. i nostri test generalmente variano a seconda dei paesi e la durata, e non sempre di trasformano in funzionalità permanenti".