Netflix sta testando in Francia i canali TV: prove tecniche per lo sport e calcio?

I colleghi di Frandroid hanno notato che Netflix in Francia sta testando Direct, un nuovo canale come quelli televisivi in cui viene proposta una programmazione in forma tradizionale, che non segue il sistema classico di Netflix che permette di vedere on-demand qualsiasi contenuto.

Il fatto che Netflix abbia iniziato dalla Francia non è casuale, dal momento che si tratta di uno dei mercati più importanti con 9 milioni di abbonati. E’ indubbio che un sistema di questo tipo potrebbe non attrarre molti, ma non è escluso che si tratti di una prova tecnica.

Netflix, nel comunicato stampa ha affermato che “la visione di TV tradizionale in Francia è molto popolare. Molto spettatori preferiscono evitare di scegliere cosa guardare”. Nel momento in cui si apre Direct, Netflix mostrerà una vera e propria guida TV in cui viene indicato ciò che sarà trasmesso nelle prossime 24 ore. La piattaforma spiega che attraverso questo sistema vuole anche presentare ai propri abbonati contenuti che altrimenti non potrebbero guardare.

Non è però escluso che società di Reed Hastings stia preparando il terreno in vista del debutto dello sport nel proprio catalogo. Amazon ad esempio ha lanciato i Prime Video Channels in Italia, dove potrebbe trasmettere la Champions League (che si è già aggiudicata per le migliori partite del mercoledì) e la Serie A, qualora dovesse portare a casa il pacchetto nel corso dell’asta che sarà indetta nei prossimi mesi.

Secondo quanto affermato qualche settimana fa, la Lega Serie A starebbe stuzzicando anche Netflix, e non è escluso che questo sia un test generale in vista di ciò che potrebbe avvenire in Italia dal prossimo triennio.