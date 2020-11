Netflix sta testando una funzionalità per le risate veloci, in stile TikTok

Dopo le "prove tecniche" per i canali TV in Francia, torniamo a trattare un altro test effettuato dal team di Netflix. Infatti, la società di Reed Hastings ha rilasciato a un ristretto gruppo di utenti una feature per le "risate veloci".

In particolare, stando anche a quanto riportato da AndroidPolice e TechCrunch e come potete vedere nel video pubblicato da Matt Navarra su Twitter, l'azienda sta eseguendo una fase di test con i primi utenti relativa a una funzionalità che permette di vedere rapidamente alcune scene divertenti dei contenuti presenti sulla piattaforma. Si tratta di una novità in "stile TikTok": un contenuto rapido per passare il tempo.

Sicuramente la funzionalità potrebbe tornare utile quando non si sa cosa scegliere, in modo da vedere qualche anteprima dei contenuti e farsi una rapida idea in merito a questi ultimi. Tuttavia, la novità verrà sicuramente apprezzata maggiormente dal pubblico più giovane, ormai abituato a contenuti rapidi. Le clip di "Fast Laughs" durano dai 15 ai 45 secondi. I video vengono riprodotti in full-screen in verticale e c'è una sorta di "feed".

Gli utenti possono aggiungere le clip nella propria lista, nonché reagire al video con un'apposita emoji e condividere i brevi video sui social media. Netflix ha confermato il test ai microfoni di TechCrunch.