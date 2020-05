Netflix e TIM lanciano la nuova offerta 'Mondo Netflix' su TIMVision

A pochi mesi dall'arrivo di Netflix su TIMVision, le due società hanno annunciato un rafforzamento della partnership che dal 27 Maggio porterà su TIMVision Plus la nuova offerta "Mondo Netflix".

La proposta mette insieme l'esperienza completa di Netflix, TIMVision Plus ed il decoder TIMVision Box, che consente di vedere i migliori contenuti per tutta la famiglia.

L'offerta sarà disponibile per i clienti di rete fissa TIM al prezzo di lancio esclusivo di 12,99 Euro al posto di 19,99 Euro al mese, senza vincoli di durata. Gli utenti avranno accesso a tutto il catalogo completo di TIMVision Plus, di Netflix con il piano standard per la visione in alta definizione su due schermi in contemporanea ed il decoder TIMVision Box.

Un aspetto centrale della partnership è rappresentato dal fatto che gli utenti potranno accedere a Netflix ed al catalogo TIMVision da un'unica interfaccia grafica, e potranno utilizzare la ricerca vocale con l'assistente Google per dare il via alla riproduzione dei contenuti. Mondo Netflix, specificano le parti, sarà fruibile anche in mobilità su tutti i dispositivi della famiglia, dalle app Netflix e TIMVision.

“Oggi con il lancio di ‘Mondo Netflix’ si amplia ulteriormente la già ricca ed esclusiva proposta di intrattenimento e sport di TIMVISION. I nostri clienti potranno ora accedere anche all’esperienza completa Netflix. Questa nuova partnership conferma la strategia di TIMVISION come principale aggregatore televisivo del mercato italiano offrendo, grazie al TIMVISION Box, una semplice ed innovativa esperienza di visione. Queste iniziative rispondono alla nostra mission di abbinare connettività fissa-mobile e contenuti, sviluppando una convergenza virtuosa: ai consumatori suggeriamo il meglio dell’intrattenimento su scala globale e a partner di eccellenza di estendere potenzialmente il bacino degli spettatori” ha commentato il responsabile multimedia di TIM, Andrea Fabiano.