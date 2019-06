Netflix: torna in Italia il periodo di prova gratuito, ma non è un mese

Dopo averlo rimosso lo scorso mese di Aprile, Netflix ha nuovamente introdotto in Italia il periodo di prova gratuito per coloro che non hanno una sottoscrizione a pagamento al servizio di streaming.

La novità è stata segnalata da alcuni utenti, ed evidentemente segna la fine del test di cui aveva parlato la stessa compagnia americana in una dichiarazione diffusa dopo che avevamo notato la spiacevole novità.

Rispetto al passato, però, l’approccio al periodo di prova gratuito è differente: ad alcuni utenti infatti vengono offerti solo 7 giorni di accesso al catalogo, mentre per altri raggiunge addirittura i 14 giorni, il tutto in maniera casuale. Si tratta comunque di una durata soddisfacente per testare la qualità della propria connessione e valutare l’offerta.

Nemmeno nella pagina FAQ del servizio sono presenti indicazioni sulla novità. Probabile quindi si tratti di un nuovo test, che Netflix sta conducendo per capire la durata ideale della prova.

Una giornata ricca di novità quindi dal fronte Netflix, che proprio qualche ora fa aveva annunciato la lista dei tv ideali in grado di offrire la migliore esperienza di visione nell’anno in corso.