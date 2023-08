Netflix trasforma l'iPhone in un controller per giocare sulla Smart TV

Se la novità più interessante dell'anno sembra essere l'interessamento di Netflix allo Sport, arrivano entusiasmanti novità anche per gli abbonati che apprezzano il servizio aggiuntivo Netflix Games.

Sulla piattaforma rossa, infatti, è arrivata un'interessante feature esclusiva che andrà ad arricchire l'esperienza di gioco per gli utenti Apple dotati di un iPhone e di una Smart TV chiaramente compatibile con l'app di Netflix.

Scaricando la nuova app Netflix Game Controller dall'App Store, infatti, gli utenti Netflix che hanno anche un iPhone potranno utilizzare il proprio dispositivo mobile come controller touch wireless per giocare direttamente ai giochi di Netflix Games riprodotti sulla TV, senza dover acquistare un controller bluetooth aggiuntivo per questo scopo.

Si tratta di un pad piuttosto semplice, con comandi chiaramente a sfioramento, dotato di un analogico virtuale sulla sinistra e dei quattro tasti ABXY sulla destra. Al centro, invece, spiccano la N di Netflix e il tasto per le opzioni.

Nonostante la disponibilità dell'app sull'App Store, permangono numerosi dubbi tra cui il supporto TV: dell'arrivo di Netflix su Smart TV vi avevamo già parlato qualche tempo fa, ma non sappiamo quali TV lo supporteranno, quando verrà attivato il supporto e su quali giochi. Inoltre, non si sa assolutamente nulla su un'eventuale app Android.