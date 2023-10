Ora Netflix trasmette anche eventi sportivi: si parte il 14 Novembre

Non è arrivato solo l’aumento dei prezzi di Netflix nella notte italiana. Il colosso dello streaming infatti ha annunciato il suo debutto nel mercato della trasmissione degli eventi sportivi, previsto per il prossimo 14 Novembre 2023. Netflix così si aggiunge ad Amazon Prime Video ed Apple TV.

Netflix farà leva sui protagonisti di due serie sportive prodotte dai propri studios per trasmettere la “Netflix Cup”, una gara di golf che vedrà contrapposti gli atleti di “Formula 1: Drive to Survive”, la popolare serie tv basata sulle stagioni del circus automobilistico più famoso del mondo, ai golfisti di “Full Swing”. Per i piloti di F1 giocheranno Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) e Carlos Sainz (Ferrari), mentre per il giocatori di golf prenderanno parte al torneo Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa e Justin Thomas.

Gli atleti si sfideranno in un torneo match play al Wynn Golf Club di Wynn Las Vegas, noto per essere l’unico campo da golf a 18 buche sulla Strip di Las Vegas.

Il via alla diretta prenderà il via alle ore 18 (della Costa Est degli USA) di martedì 14 novembre.

È innegabile che si tratta di un’incursione importante di Netflix nel mercato degli sport in diretta dal vivo, che sia il presagio per qualche altra novità?