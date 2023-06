Netflix trasmetterà il primo evento sportivo in diretta: il futuro sarà questo?

Netflix a quanto pare starebbe gettando le basi per trasmettere il suo primo evento sportivo live della storia. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, secondo cui la società sarebbe in trattative per creare un torneo di golf per celebrità da tenere a Las Vegas.

L’obiettivo è portare sui campi alcune delle star presenti in altre produzioni originai Netflix, come Drive to Survive e Full Swing.

A quanto pare i colloqui sarebbero ancora nelle fasi iniziali, ma qualora dovessero concretizzarsi rappresenterebbero il debutto di Netflix in un mercato nuovo come quello dello streaming sportivo, su cui potrebbe giocarsi la sfida con le altre piattaforme nei prossimi anni.

Netflix ancora non ha acquisito i diritti di trasmissione per nessun evento sportivo, ma alcune voci trapelate nelle scorse settimane riferivano che la piattaforma americana ha cercato di strappare la copertura televisiva della Formula 1 ad ESPN negli USA, senza riuscirci.

Discorso diverso invece per quanto concerne gli sport: l’azienda ha investito molto in documentari: oltre a quello sulla Formula 1 (Drive to Survive), nel catalogo ne sono stati aggiunti altri che coprono altre discipline, come Full Swing e Break Point, mentre prossimamente dovrebbe essere la volta di Quarterback, un documentario basato sulla NFL.

Allo stato attuale appare improbabile che Netflix presenti un’offerta per i diritti tv della Serie A, sebbene il bando guardi anche ai servizi di streaming.