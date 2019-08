Netflix: i TV OLED Panasonic entrano tra i modelli consigliati

Netflix ha aggiornato la lista dei modelli di TV consigliati ed in grado di offrire la migliore esperienza di visione. Rispetto allo scorso mese segnaliamo l'aggiunta dei televisori della gamma OLED di Panasonic, che sono quindi stati certificati dal colosso dello streaming. Ecco la lista completa.

TV certificati Netflix - Luglio 2019

Panasonic VIERA: GX940, GX900, GX800, GZ950, GZ1000, GZ1500, GZ2000

GX940, GX900, GX800, GZ950, GZ1000, GZ1500, GZ2000 SAMSUNG QLED 8K, QLED 4K, Premium UHD, Lifestyle TV: Q950R, Q90R, Q80R/Q85R, Q70R, Q60R, The Frame, The Serif, RU8000

Q950R, Q90R, Q80R/Q85R, Q70R, Q60R, The Frame, The Serif, RU8000 Sony BRAVIA: ZG9, AG9, XG9505, XG8505, XG8577, XG8588, XG8596, XG8599, XG8796

Nella pagina dedicata Netflix sottolinea che la lista potrebbe subire ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi e spiega anche i criteri utilizzati per effettuare la certificazione.

Un TV, per ottenere il bollino di Netflix deve rispettare almeno 5 dei 7 requisiti richiesti, tra cui figurano: lancio rapido del client, accensione istantanea, tasto Netflix sul telecomando, icona dell'applicazione in bella vista, aggiornamento in background delle applicazioni (per consentire a quella ufficiale di aggiornarsi anche quando non è aperto), interfaccia in alta risoluzione ed update costanti.

Nel panel ufficiale linkato poco sopra è anche disponibile la lista dei televisori certificati lo scorso anno, tra cui sono presenti vari modelli di LG OLED con webOS ed una vasta gamma di modelli targati Sony e basati su Android TV.