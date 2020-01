Netflix, è ufficiale: aprirà una sede a Roma, il team di Amsterdam verrà in Italia

Netflix ha deciso di non limitarsi a produrre contenuti esclusivi per il mercato italiano, ma di andare oltre e aprire una sede nel nostro Paese. In particolare, la città scelta è Roma e ci sono anche delle persone che stanno preparando la valigia da Amsterdam per venire a lavorare in Italia.

Infatti, stando anche a quanto riportato dal Corriere della Sera, il team italiano di Netflix che attualmente opera in Olanda potrà finalmente venire in madrepatria. Stiamo parlando di circa 30 persone che lavorano alla produzione, alle pubbliche relazioni e al marketing.

Kelly Luegenbiehl, responsabile dei contenuti esclusivi di Netflix in Europa, ha scritto in una nota ottenuta dal Corriere della Sera: "Dall'inizio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri numerosi abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più noti ai talenti emergenti. [...] Con la sua storia cinematografica e la sua florida e variegata comunità creativa, Roma rappresenta la città ideale per il nostro ufficio".

Sembra che Reed Hastings, CEO di Netflix, avesse già anticipato l'apertura ad ottobre 2019, ma adesso la vicenda inizia a farsi concreta ed è partita la ricerca alla location migliore. Insomma, dopo la smentita riguardante la possibile introduzione della pubblicità, è arrivata un'altra bella notizia per gli appassionati italiani.