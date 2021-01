Netflix, è ufficiale: a breve arriva una funzionalità molto richiesta

Netflix è sempre molto attenta ad aggiungere nuove funzionalità che possono fare felici i suoi abbonati. In seguito all'introduzione della modalità "Solo Audio", è giunta l'ora di un'altra feature.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge (la fonte originale è Variety), l'azienda di Reed Hastings ha confermato che nella prima metà del 2021 arriverà la tanto richiesta funzionalità di riproduzione casuale ("Shuffle Play"). I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che si era già parlato di questa feature nell'agosto del 2020, ma in quel caso si trattava di test mirati e non era ancora chiaro se la riproduzione casuale sarebbe arrivata per tutti o meno.

Per chi se lo stesse chiedendo, la feature "Shuffle Play" consente di premere su un apposito pulsante, nella fase di test presente sotto all'icona del proprio profilo, per far partire un film o una serie TV in modo casuale. Si tratta per certi versi di una funzionalità simile alla riproduzione casuale di Spotify, nonché al pulsante "Mi sento fortunato" di Google. In parole povere, Netflix vuole eliminare il problema della scelta del contenuto, che a volte porta l'utente a passare più tempo nei menu della piattaforma che a guardare film e serie TV.

In ogni caso, a quanto pare la scelta non è totalmente casuale. Infatti, i pulsanti "Play Something" e "Shuffle Play" fanno partire contenuti simili a quelli che l'utente ha visto in precedenza, basandosi anche sui generi più apprezzati dalla persona coinvolta. Inoltre, la funzione sembra anche "pescare" dai contenuti aggiunti alla lista personale.

Per il resto, vi ricordiamo che Netflix ha recentemente superato i 200 milioni di abbonati.