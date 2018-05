Netflix: ufficiale il contratto con gli Obama per una produzione originale. Apple battuta

L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e sua moglie Michelle hanno firmato un accordo di produzione pluriennale con Netflix che li vedrà protagonisti in alcune produzioni originali che comprendono spettacoli televisivi e film da lanciare direttamente sulla piattaforma.

La notizia è stata annunciata dal New York Times, che cita come Apple, che è stata in lizza per mettere sotto contratto gli Obama per gli stessi motivi. E' ormai indubbio l'ingresso della Mela morsicata nel settore televisivo, con alcuni show originali sviluppati direttamente dalla compagnia americana.

Alla luce dell'accordo firmato tra gli Obama e Netflix, l'ex coppia presidenziale potrà creare contenuti che raggiungeranno le case di milioni di persone, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, attraverso una nuova società di produzione creata insieme a Michelle Obama, denominata "Higher Ground Productions".

Netflix ha precisato che gli Obama creeranno "serie con copione, ma anche improvvisate, documentari, docuserie e lungometraggi" che andranno a toccare i temi su cui ha lavorato il presidente durante i suoi otto anni di mandato.

Obama ha però già precisato che non intende utilizzare Netflix per condurre una campagna contro l'attuale presidente, Donald Trump, o combattere contro i media conservatori, un punto su cui probabilmente ha battuto la stessa piattaforma per evitare polemiche intorno ai suoi contenuti originali.