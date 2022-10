Netflix, ufficiale il piano economico con pubblicità per l'Italia: il prezzo

In seguito alla questione delle statistiche legate a quanti italiani guardano Netflix, si torna a fare riferimento al servizio di streaming della società di Reed Hastings relativamente al nostro Paese. Infatti, è stato reso ufficiale il piano con pubblicità di Netflix per l'Italia.

A tal proposito, come viene spiegato direttamente sul portale ufficiale di Netflix, adesso sappiamo che tra i 12 Paesi di lancio ci sarà l'Italia. Il nostro Paese si aggiungerà infatti ad Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Corea, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America per quel che riguarda la prima fase di diffusione della sottoscrizione.

Quest'ultima si chiama "Base con pubblicità" e verrà resa disponibile in Italia a partire dal 3 novembre 2022 alle ore 17. Per quel che riguarda il nostro mercato, il prezzo sarà di 5,49 euro al mese (negli USA sarà di 6,99 dollari al mese). Netflix ha spiegato che si tratta di un abbonamento Base più economico, che include alcune interruzioni pubblicitarie e qualche limitazione.

Si fa riferimento a 4 o 5 minuti di pubblicità per ogni ora ("al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film", si apprende dall'annuncio di Netflix), ma attenzione anche alle altre restrizioni. Infatti, dal sito Web di Netflix si apprende che con questo piano non sarà possibile effettuare il download dei titoli, nonché che "un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze" (anche se l'azienda ha fatto sapere che ci sta lavorando).

È interessante per il resto notare il fatto che la qualità viene portata fino a 720p/HD (sì, anche per il classico piano Base). Al netto di questo, non ci saranno variazioni in termini di costi per gli altri piani attualmente esistenti e privi di pubblicità, ovvero Base, Standard e Premium.