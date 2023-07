Netflix si dà ufficialmente allo sport: c'è la conferma del CEO per novembre

In seguito all'annuncio delle statistiche relative allo stop alla condivisione di Netflix (positive per l'azienda), è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma di streaming. Infatti, è stato confermato l'arrivo dello sport su Netflix.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha fatto riferimento al tutto durante le earning call relative al Q2 2023. Più precisamente, Sarandos ha spiegato che verranno lanciati dei progetti sperimentali in tal senso, a partire da una partita di golf a novembre 2023.

Non è chiaro a quale match si faccia riferimento, ma Netflix sembra credere particolarmente anche in altri contenuti. Ad esempio, le fonti fanno riferimento a un interesse da parte della piattaforma per la Formula 1. In ogni caso, stando alle indiscrezioni, ciò che sarebbe nei piani di Netflix sarebbe innanzitutto organizzare dei tornei speciali una tantum, partendo da quel di Las Vegas.

Questo è d'altronde anche quel che sembra emergere dalle parole di Sarandos: "Pensiamo davvero di poter avere un'offerta davvero forte per gli appassionati di sport su Netflix senza dover avere a che fare con le difficoltà relative al modello economico delle licenze sportive dal vivo", ha dichiarato il co-CEO di Netflix. Insomma, non ci resta che stare a vedere, ma la volontà della piattaforma di puntare in modo importante sui contenuti sportivi sembra ormai essere ben delineata.