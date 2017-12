Netflix sarebbe al lavoro su alcuni show interattivi da proporre ai propri utenti

Già qualche tempo fa, sul web si era parlato del possibile approdo su Netflix dei così detti show interattivi, che potrebbero permettere agli utenti di scegliere come far evolvere la trama.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la piattaforma non avrebbe completamente messo da parte l'idea, nonostante non se ne sia parlato più, e starebbe sviluppando uno show interattivo da mettere a disposizione del grande pubblico, sulla scia di quanto fatto per gli show interattivi per bambini.

Lo scorso mese di Giugno, infatti, su Netflix ha debuttato Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, una seria animata che permette agli spettatori (giovani) di prendere decisioni sulla storia. Anche l'altro Netflix original, Buddy Thunderstruck, è caratterizzato da alcuni episodi interattivi, ed è stato progettato su misura per soddisfare a pieno tutte le possibili scelte degli utenti.

Carla Engelbrecht Fisher, director of product innovation di Netflix, è stata una delle principali sponsor dietro quello che è un vero e proprio esperimento, il quale ha trovato pareri positivi anche da parte di molte case produttive, oltre che dei telespettatori.

Il riscontro, da parte dei bambini, è stato importante, ma ora bisogna vedere come si evolverà il tutto per il pubblico più adulto. Netflix, infatti, ha innanzitutto bisogno di capire se i più grandi vogliono degli show interattivi, dopo di che dovrà registrare le loro reazioni per confrontarle con quelle dei più giovani.

Netflix ancora non ha rilasciato alcuna informazioni sulla trama e sul possibile lancio della nuova serie interattiva.