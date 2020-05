Netflix vuole eliminare il buffering: le possibili novità scovate nell'app Android

Importante novità scovata dagli sviluppatori di XDA nella versione 7.58.0 dell'app di Netflix per Android. A quanto pare, la piattaforma di Reed Hastings ha intenzione di consentire agli utenti di guardare anche le serie tv ed i film per cui sono stati effettuati download parziali e non completi.

La novità sarà particolarmente utile per coloro che non dispongono di connessioni potenti. L'idea alla base è di permettere di vedere anche solo le porzioni delle puntate o delle pellicole che sono state scaricate, a differenza di quanto avviene attualmente.

Secondo Zachary Wander di XDA, però, la novità potrebbe anche avere altre ripercussioni e gli sviluppatori la starebbero testando per aggirare il problema del buffering quando si è connessi ad una rete debole. In questo modo, sostiene il popolare sito, gli utenti ad esempio potranno iniziare a scaricare il loro programma preferito con 30 minuti di anticipo per poi goderselo senza interruzioni e continuare il download in background mentre inizia la visione. In questo modo, di fatto, Netflix eliminerebbe totalmente il problema del buffering che da sempre attanaglia il mondo dello streaming, soprattutto in quelle nazioni in cui le connessioni sono deboli.

A conferma di ciò, XDA rilancia anche alcune dichiarazioni di Netflix che lo scorso mese di Febbraio in risposta al consiglio di utente, che aveva suggerito di implementare i download parziali, aveva affermato che gli ingegneri avrebbero preso in considerazione l'idea.

