Netflix vuole evitare di pagare le commissioni ad Apple: al via i test per bypassarle

Netflix sembra proprio non voler più pagare le commissioni ad Apple, visto che sta testando dei metodi per bypassare il tutto. Sono stati i colleghi di TechCrunch a riportarlo, che hanno scoperto in prima persona i test in merito dell'azienda californiana.

In particolare, Netflix ha rimosso la possibilità di pagare il servizio direttamente tramite iTunes a un gruppo di utenti selezionati provenienti da Europa, America Latina e Asia. Questo fino al prossimo 30 settembre, quando i test in questione finiranno.

La decisione fa seguito a quella dello scorso maggio 2018, quando la società di Reed Hastings impedì la fatturazione tramite Google Play. Netflix vuole chiaramente bypassare le ingenti commissioni che ha dovuto finora pagare ai colossi della Silicon Valley, che ammonterebbero a una percentuale compresa tra il 15% e il 30%.

I Paesi coinvolti nel test sono Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Messico, Norvegia, Perù, Filippine, Polonia, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Taiwan e Tailandia.

Insomma, la società di Reed Hastings sta testando molte soluzioni ultimamente, tra cui troviamo anche il test per introdurre pubblicità su Netflix. Questa volta, però, non si vanno a "toccare" direttamente gli utenti ma delle multinazionali.