Netflix vuole più feedback dagli utenti: esteso l'accesso anticipato a serie tv e film?

Secondo un recente rapporto, Netflix sarebbe al lavoro per estendere il “Preview Club”, attualmente composto da circa 2.000 abbonati, che permette di visualizzare serie tv e film prima del lancio per ottenere il parere degli utenti.

Tale numero starebbe per crescere in modo significativo ed un articolo pubblicato dal Wall Street Journal riferisce che la piattaforma di streaming avrebbe intenzione di estenderlo a “decine di migliaia di abbinati” a livello mondiale, in modo tale da ottenere più feedback sui progetti. L’obiettivo è raccogliere quanti più pareri possibili ed apportare eventuali modifiche ai contenuti prima della distribuzione.

Netflix avrebbe preso la decisione dopo quanto successo con il film Don’t Look Up con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence: un piccolo gruppo di utenti avrebbe descritto la pellicola come “troppo seria” ed ha spinto il team creativo ad apportare le modifiche per cambiarne il tono.

È chiaro che con un sistema di questo tipo la piattaforma di streaming intenda incrementare i ricavi in un momento non certo facile a livello economico. Nel 2022 infatti Netflix ha registrato il primo calo di abbonamenti, ed è stata costretta ad annunciare i primi licenziamenti. Nel 2023 dovrebbe debuttare anche il nuovo sistema di condivisione degli abbonamenti, che introdurrà una stretta importante al password sharing.