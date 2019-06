Netflix vuole che guardiamo film e serie tv anche mentre lavoriamo

Netflix sta testando una nuova funzionalità per garantire la visione dei contenuti su PC anche mentre si stanno effettuando altre attività. La società di Reed Hastings infatti sarebbe pronta a lanciare una modalità per il player video denominata Pop-Out, che riprende il funzionamento del sistema Picture-in-Picture.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, tramite un nuovo pulsante inserito nel player, sarà possibile portare la riproduzione in una finestra che si andrà a sovrapporre a quelle aperte.

In questo modo il video potrà essere spostato ovunque sullo schermo, per continuare a guardare le nostre serie tv o film preferiti anche mentre, ad esempio, stiamo lavorando su un altro programma o finestra.

La società americana, che di recente ha aumentato i prezzi anche in Italia, parlando con i colleghi di Engadget ha affermato che la feature è in fase di test, che gli sviluppatori stanno conducendo per capire l'eventuale riscontro da parte degli abbonati.

I vantaggi per gli utenti potrebbero essere tanti, in quanto una visualizzazione in modalità PiP nativa potrebbe facilitare la visione di contenuti in varie circostanze. Attualmente in molti si affidano ad estensioni per i browser di terze parti, la cui resa però il più delle volte non è ottimale rispetto a quella che potrebbe introdurre Netflix nativamente.

Fateci sapere cosa ne pensate.