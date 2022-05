Netflix vuole sfidare Twitch con il livestreaming? Facciamo chiarezza

Una notizia non di poco conto ha scosso il mondo dell'intrattenimento nelle ultime ore: Netflix starebbe pensando di aprirsi al livestreaming. Capite bene che potrebbe trattarsi di una rivoluzione importante per il popolare servizio di streaming. Tuttavia, non tutti potrebbero aver ben compreso a cosa si fa riferimento.

Infatti, quando si usa il termine "livestreaming" la mente degli appassionati non può che riportare a Twitch, ovvero la ben nota piattaforma viola di proprietà di Amazon, in cui chiunque può effettuare dirette. Qualcuno potrebbe dunque pensare, dando un'occhiata poco approfondita alla questione, che le indiscrezioni emerse online relativamente al futuro di Netflix indichino una direzione di questo tipo.

In realtà, non è così. Infatti, come riportato anche da The Verge ed Engadget (la fonte originale è Deadline), sarebbe "semplicemente" in sviluppo una funzionalità di diretta streaming per produzioni come show senza sceneggiatura e stand-up. La questione è sicuramente "ghiotta", in quanto, se il tutto verrà confermato, potremmo vederne delle belle in futuro anche per quel che riguarda le votazioni di talent show e simili: una possibilità intrigante per l'espansione del catalogo di Netflix.

Insomma, a quanto pare si prospettano novità interessanti all'orizzonte, anche se c'è da dire che per il momento il progetto sembrerebbe risultare in una fase preliminare. In ogni caso, si fa riferimento a specifiche produzioni legate al mondo di Netflix e non al consentire a tutti di effettuare dirette come avviene su Twitch.