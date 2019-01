Netgear annuncia Orbi Mesh Wi-Fi System e molti altri prodotti al CES 2019

L'edizione 2019 del CES di Las Vegas è entrata nel vivo e, come potete vedere nella nostra pagina dedicata, ci sono moltissimi annunci da parte delle aziende appartenenti al settore tech. Non poteva ovviamente mancare Netgear, che ha presentato una miriade di nuovi prodotti, tra cui troviamo il nuovo Orbi Mesh Wi-Fi System.

Riportiamo di seguito i principali annunci effettuati da Netgear. Orbi Whole Home Wi-Fi System, che utilizza la tecnologia brevettata Fastlane3, sarà presto disponibile con Wi-Fi di sesta generazione, 802.11ax o Wi-Fi 6. Le prestazioni dei sistemi Orbi Mesh sono ulteriormente migliorate aggiungendo 1024 QAM con un 4x4 Wi-Fi 6 backhaul che aumenta velocità, la copertura e la capacità di questo collegamento wireless dedicato alla connessione del router Orbi ai suoi satelliti. Grazie a un processore Qualcomm quad-core particolarmente avanzato, Orbi con Wi-Fi 6 supporterà flussi Wi-Fi simultanei con prestazioni ancora più elevate, permettendo alle moderne case connesse di sfruttare al meglio le prestazioni del Wi-Fi 6, che saranno introdotte nella prossima generazione di dispositivi mobili e per smart home. Il sistema Wi-Fi Orbi di nuova generazione è pensato principalmente per le famiglie con molteplici dispositivi connessi contemporaneamente, che utilizzano molta banda internet per lo streaming video HD e 4K e per case dotate di dispositivi domestici intelligenti e sistemi di sicurezza per il monitoraggio video che trasmettono in streaming HD/4K ai dispositivi mobili. Orbi con Wi-Fi 6 verrà reso disponibile sulla serie Orbi RBK50 nella seconda metà del 2019.

Meural Generation 3.0 porta con sé un ventaglio di miglioramenti sotto il profilo hardware, software e contenuti. Meural sarà disponibile in quattro varianti di cornice e in due dimensioni: l'ammiraglia da 27 pollici e una di dimensioni più contenute da 21.5 pollici. Grazie all'hardware dal segno distintivo della cornice artistica e una libreria di oltre 30.000 immagini museali, artistiche e contenuti forniti da partner in tutto il mondo, Meural offre l’opportunità di portare l'arte visiva nella vita di tutti i giorni.

NETGEAR Armor, in collaborazione con Bitdefender, è il servizio di sicurezza informatica multi-layer che sarà reso disponibile nei prossimi mesi ai clienti Orbi tramite aggiornamento software. Il sistema è in grado di rilevare e proteggere attivamente tutti i dispositivi da minacce informatiche come virus, malware, spyware, ransomware, phishing e botnet, bloccando qualsiasi tentativo di accesso ai siti web, URL o indirizzi IP che potrebbero rubare informazioni o portare a furti d’identità. Grazie all'app Orbi, sarà possibile ricevere notifiche istantanee quando vengono rilevate e bloccate minacce informatiche e proteggere la propria casa e la propria famiglia dalle minacce informatiche. Il servizio sarà gratuito per i primi 90 giorni e include il software Bitdefender Total Security per un numero illimitato di dispositivi personali come PC, Mac e dispositivi mobili con sistemi iOS e Android.