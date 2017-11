Netgear e Circle Media Labs: parental control intelligente per la rete di casa

arricchisce la famiglia dei sistemi Orbi Home Wi-Fi Tri-band e dei Router WiFi Smart Nighthawk con il softwareintegra quindi un sistema di parental control smart, che permetterà ai genitori di gestire l’accesso alla rete, di limitare il tempo che i bambini e gli adolescenti trascorrono online.

Circle è quindi un modo smart con cui è possibile gestire i contenuti e la durata delle sessioni online su qualsiasi dispositivo connesso al WiFi di casa. Grazie alla semplice app Circle – disponibile per i sistemi operativi iOS e Android – i genitori possono creare facilmente singoli profili per ogni membro della famiglia. Per ogni profilo è possibile definire e limitare il tempo di accesso e utilizzo di app e siti internet, impostare livelli di filtro individuali, programmare il “BedTime” su ogni dispositivo e disconnetterlo da internet con un tasto, dal proprio profilo o dal dispositivo stesso. Le funzionalità Circle possono essere estese facendo un upgrade a Circle Go, grazie al quale l’utente può addirittura gestire i dispositivi mobile dei propri famigliari anche fuori casa, mantenendo le impostazioni configurate sulla rete WiFi domestica.



Grazie a Netgear sarà possibile utilizzare un sistema avanzato di parental control senza acquistare altri dispositivi, in quanto già installato su Orbi e i router R7000P e R7000.

Netgear collabora con Circle per offrire una soluzione di parental control per la rete domestica più completa possibile. Grazie ai filtri multipli con i quali è possibile effettuare singole configurazioni, impostare i contenuti in base all’età per ogni membro della famiglia – compresi contenuti espliciti e per adulti - e personalizzare con l’apposito pulsante le impostazioni delle diverse applicazioni, siti web, blocco di annunci e ricerca, i genitori possono finalmente stare tranquilli sapendo che i loro figli navigano in completa sicurezza per il tempo stabilito.

Gli Smart Parental Control attivati sui prodotti NETGEAR attraverso Circle con Disney comprendono:



Con il download gratuito dell’app:

Filtri – livelli di filtro individuali per ogni membro della famiglia per età e interessi.

– livelli di filtro individuali per ogni membro della famiglia per età e interessi. Pausa – pausa per l’accesso a internet per singolo dispositivo, utente o tutta la rete domestica.

– pausa per l’accesso a internet per singolo dispositivo, utente o tutta la rete domestica. Cronologia – elenco dei siti che sono stati visitati e filtrati.

– elenco dei siti che sono stati visitati e filtrati. Ricerca Sicura – rimozione dei siti e delle immagini inappropriate dai risultati delle ricerche con Google e Bing .

– rimozione dei siti e delle immagini inappropriate dai risultati delle ricerche con e . Blocco Ad – rimozione della maggior parte delle fonti di pubblicità online togliendo la quasi totalità degli annunci dai siti web.

Servizi Premium al prezzo di €4,49 al mese:

Limiti di tempo – limitazione del tempo utilizzo di Internet al giorno su siti, app e altro per ciascun membro della famiglia.

– limitazione del tempo utilizzo di Internet al giorno su siti, app e altro per ciascun membro della famiglia. Ora della Buonanotte – impostazione dei tempi di disconnessione/connessione a internet per ogni dispositivo.

– impostazione dei tempi di disconnessione/connessione a internet per ogni dispositivo. Off Time – impostazione singoli tempi di disponibilità dello schermo e programmazione orari “no-internet”.

– impostazione singoli tempi di disponibilità dello schermo e programmazione orari “no-internet”. Utilizzo – monitoraggio tempo trascorso online.

– monitoraggio tempo trascorso online. Premi – gestione time Limits, BedTime o disattivazione Off Time, solo per un giorno.

– gestione time Limits, BedTime o disattivazione Off Time, solo per un giorno. Connessioni – integrazione con app parti terze come Choremonster e IFTTT.