Netgear lancia in Italia il primo mobile router 5G con WiFi 6, Nighthawk M5

Netgear annuncia il lancio in Italia del Nighthawk M5, il primo mobile router che integra la velocità del 5G e lo standard WiFi 6. Dotato di una batteria di lunga durata, il router è anche caratterizzato da un touchscreen LCD a colori che consente di monitorare l'uso dei dati, visualizzare nome e password del WiFi e verificare il segnale.

Si tratta di una soluzione per coloro che viaggiano per lavoro, in quanto come sottolineato nel comunicato questo router permette di svolgere la propria attività lavorativa senza limiti e godendo del massimo della sicurezza.

Tuttavia, viene anche sottolineato che può essere utilizzato anche in ambito casalingo, dal momento che rappresenta un'importante alternativa per coloro che desiderano non stipulare contratti di linea fissa e che vogliono navigare usando una SIM con 5G.

E' presente anche una porta Ethernet da 1Gbps, che permette di collegarlo al modem principale per utilizzarlo come backup in caso di guasti alla linea.

Il nuovo Nighthawk M5 è disponibile sullo store di Netgear al prezzo consigliato di 799,99 Euro.