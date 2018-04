Netgear presenta Arlo Go e Nighthawk M1, il kit di sicurezza domestica

Si avvicina il periodo delle vacanze. C'è chi sceglierà la montagna, chi il mare o chi andrà in qualche capitale a godersi il meritato periodo di ferie. Come ogni anno però si ripropone il problema della sicurezza domestica, perchè il periodo estivo è spesso preda di ladri e malviventi che ne approfittano per furti domestici.

È proprio per questo che Netgear ha progettato Arlo Go: la videocamera di sicurezza 100% senza fili che funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE) che può essere posizionata praticamente ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi, fornendo agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Basta acquistare ed inserire una SIM con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

Inoltre, grazie alle batterie a ricarica rapida integrate, Arlo Go sarà sempre carica e pronta a monitorare al meglio ogni bene, senza la necessità di una base station. Seconde case, barche, campeggi, ma anche hotel e residence: tramite l’app Arlo sarà possibile controllare Arlo Go direttamente dal cellulare.

Novità anche a livello di modem portatili. Netgear ha svelato il nuovo Nighthawk M1, che combina la praticità di un hotspot mobile a tutte le funzionalità di router, ed è anche in grado di supportare le telecamere di sicurezza Arlo facendo da base station portatile.

Nighthawk M1 garantisce una connessione potente e stabile (supporta fino a 20 dispositivi WiFi su una singola connessione e può fungere da hub multimediale per lo streaming e la riproduzione di contenuti multimediali) e tenere monitorato l'ambiente, dal campeggio alla seconda casa al lago, al mare o in montagna che sia.

Arlo Go e Netgear Nighthawk M1 combinano le più recenti tecnologie LTE e Wi-Fi e sono compatibili con SIM di qualsiasi operatore - è quindi possibile scegliere il piano dati che si preferisce.

Arlo Go è disponibile tramite i partner autorizzati NETGEAR e altri canali di rivenditori, siti di e- commerce e i principali rivenditori al prezzo consigliato di 429,00€.

Netgear Nighthawk M1 mobile router (MR1100) è disponibile tramite i partner autorizzati Netgear e altri canali di rivenditori, siti di e-commerce e i principali rivenditori al prezzo consigliato di 329€.