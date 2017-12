Netgear presenta Arlo Pro 2: la nuova videocamera di sorveglianza senza fili Arlo Pro

, introduce nel mercato italiano la nuova versione della pluripremiata videocamera Arlo Pro . La nuova videocamera di sorveglianza senza filimantiene tutte le caratteristiche che hanno resola videocamera di sicurezza più venduta al mondo.

Ovviamente sono state aggiunte nuove e migliorate funzionalità appositamente studiate per le esigenze degli utenti. Infatti, è dotata di una qualità video HD 1080p superiore, supporta l’opzione plug-in per l’alimentazione ad energia solare.

Essedo resistente alle intemperie e ai cambiamenti climatici, Arlo Pro 2 può essere posizionata ovunque. Grazie al design elegante, compatto e discreto, il sistema di video sorveglianza senza fili Arlo Pro 2 permette di tenere sotto controllo la propria casa, la propria azienda, i propri animali e tutto ciò che conta in modo discreto ed efficace, sia all’interno che all’esterno – dal portico anteriore al giardino posteriore in qualsiasi condizione metereologica, neve o sole. Inoltre, con Arlo Solar Panel (venduto separatamente) in soli due giorni di piena luce è possibile ricaricare completamente le batterie.

Con Arlo Pro 2 da oggi è possibile avere registrazioni nitide in qualità HD grazie alla risoluzione video 1080p, che consente di eseguire lo zoom in modo ancora più dettagliato; per mettere in evidenza un’area e guardarla con assoluta chiarezza, è sufficiente zoomare il video sullo schermo dell’app Arlo con due dita. Con un ampio campo visivo di 130°, la visione notturna e una tecnologia avanzata di rilevazione del movimento, la nuova Arlo Pro 2 cattura nitidamente ogni istante.

Arlo Pro 2 integra anche un altoparlante e un microfono integrati per una comunicazione a due vie e una base station con sirena che può essere azionata da remoto o in modo da farla scattare automaticamente quando viene rilevato un movimento o un rumore. Queste funzionalità audio permettono di ascoltare tutto ciò che accade all’interno e all’esterno della casa o dell’azienda e di controllarlo da remoto tramite l’app Arlo su smartphone. Prevenire un atto criminale o controllare cosa accade nella propria abitazione non è mai stato così facile.

Arlo Pro 2 offre ulteriori vantaggi quando è collegata in ambienti interni. Infatti, è in grado di rilevare i movimenti e iniziare a registrare video ancora più velocemente. Con la funzione di pre-registrazione Look Back, disponibile quando la videocamera è collegata alla presa, i video momenti vengono catturati addirittura prima che il movimento stesso sia rilevato. La nuova funzione infatti fa scattare la registrazione video tre secondi prima che l’evento avvenga, così da fornire un quadro più completo di quello che si è verificato. Con Arlo Pro 2 è anche possibile creare zone di attività di movimento: per creare una Activity Zone personalizzata, è sufficiente collegare la videocamera ad una presa e selezionare, attraverso l’app, l’area specifica che si desidera controllare. Ogni qualvolta la videocamera rileva un movimento in quell’area, l’app invia una notifica all’utente. Per non perdersi neanche un instante a avere una registrazione video continuata (CVR), è possibile sottoscrivere un abbonamento per avere una un piano a pagamento che registra video senza sosta 24/7.

Con l’acquisto del sistema è incluso il piano base Arlo, che gestisce fino a cinque videocamere e consente 7 giorni gratuiti di utilizzo del cloud per l’archiviazione. Tutti i piani di servizio per Arlo Pro 2, come per le altre videocamere di sicurezza Arlo Smart Home, sono progettati per garantire all’utente il controllo sulla durata della memorizzazione di ogni video e sul numero di telecamere connesse. I piani di servizio opzionali in abbonamento sono disponibili per tutti i sistemi Arlo con più di cinque telecamere e per avere registrazioni non-stop memorizzate nel cloud è possibile abbonarsi al servizio CVR. Arlo Pro 2 è dotata di un nuovo sistema in grado di programmare l’attivazione/disattivazione per azionare le telecamere in base alle proprie necessità o posizione.

Per rendere la sicurezza domestica ancora più intuitiva ed efficace, Arlo Pro 2 può essere collegata a dispositivi smart home tramite piattaforme come FTTT e Samsung SmartThings. Utilizzando Arlo Skillper Amazon Alexa, è possibile visualizzare feed live o video registrati da una videocamera Arlo sullo schermo di Amazon Echo Show o Amazon Fire TV. Con un semplice comando vocale, si può chiedere ad Alexa di "mostrare la porta", "il cortile sul retro" o "il vialetto d'accesso", o qualsiasi altro luogo in cui la telecamera Arlo è stata posizionata eliminando la necessità di navigare nell'app.

"Arlo Pro è il risultato della nostra attenzione e dedizione nel fornire prodotti innovativi, intelligenti e di facile uso nell’ambito della sicurezza” - ha dichiarato Pat Collins, senior vice president of Arlo products di NETGEAR. “Grazie alla sinergia tra il video 1080p HD e il design brevettato senza fili, Arlo Pro 2 offre ai clienti un’esperienza video eccezionale ed una capacità impareggiabile di controllare ogni angolo della proprietà, dentro e fuori, giorno e notte. Con più possibilità di alimentazione e la capacità di ottimizzare la rilevazione del movimento con la zona di attività, continuiamo a migliorare la versatilità e l’intelligenza di Arlo per fornire uno strumento più completo possibile per la protezione di ciò che conta di più”.

Arlo Pro 2 è disponibile con il kit con 2 videocamere + base station (VMS4230P), con 3 videocamere + base station (VMS4330P), con 4 videocamere + base station (VMS4430P) e nella versione singola come videocamera aggiuntiva (VMC4030P).

Le telecamere senza fili Arlo Pro 2, Arlo Pro e Arlo sono intercambiabili: si possono aggiungere le nuove Arlo Pro 2 ad un sistema Arlo Pro o alla base station Arlo senza fili, oppure si può scegliere di utilizzare delle telecamere Arlo senza fili già esistenti insieme alla nuova Arlo Pro Base Station.

Per maggiori informazioni su accessori e per effettuare l'acquisto, vi rimandiamo al sito ufficiale di Arlo.