Anche Netgear salta sul treno degli NFT: le novità al CES 2022

Nella giornata di ieri abbiamo parlato di come Samsung abbia integrato gli NFT nei nuovi TV. Ebbene, a quanto pare gli NFT sono a tutti gli effetti tra i protagonisti assoluti di questo CES 2022, ed anche dal fronte Netgear sono arrivati annunci da questo fronte.

Il produttore di accessori per la casa ha annunciato che prossimamente inizierà a testare una nuova versione beta del software per le cornici Meural che includerà anche una funzione ad hoc, sviluppata in partnership com MetaMask, che consentirà agli utenti di visualizzare sugli schermi gli NFT acquistati.

Ciò ovviamente non precluderà l'utilizzo classico di tali cornici, che potranno comunque essere utilizzate per visualizzare e mostrare agli amici ed ospiti le proprie immagini ed i contenuti desiderati, ma l'apertura agli NFT è importante in quanto i Token sono sempre più utilizzati per l'acquisto di opere d'arte.

Meural dà anche accesso alla più grande libreria di immagini d'arte e fotografie al mondo, che include opere di artisti classici e contemporanei, ad un prezzo di 8,95 Dollari al mese o 69,95 Dollari all'anno. Le cornici hanno una risoluzione di 1080p, il che potrebbe deludere coloro che necessitano di schermi più definiti. La più piccola costa 299,95 Dollari, mentre le due più grandi 399,95 e 599,95 Dollari.



Per tutte le informazioni sulla moda crypto degli NFT, vi rimandiamo al nostro approfondimento.