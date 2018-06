Netgear suggerisce le soluzioni di mobilità per le vacanze

In qualsiasi modo si sia deciso di affrontare la prossima vacanza - in camper, hotel, campeggio o all’insegna dello sport - ormai non si può più prescindere da una connessione costante e performante. Netgear, a tal proposito, consiglia oggi una serie di strumenti imprescindibili in vacanza.

Non è un caso, infatti, se, appena arrivati in albergo, chiediamo la password del WiFi, cerchiamo il primo locale un po’ cool per trovare la “WiFi free area” o ci sentiamo persi quando, alle prese con un weekend “wild” alla scoperta di nuovi sentieri, vorremmo alla sera goderci un bel film in streaming con il nostro vicino di camper o tenda.

In nostro soccorso arriva Netgear che, in occasione dell’estate 2018, suggerisce 5 ottimi motivi per cui il Mobile Router Nighthawk M1 e Arlo Go non possono mancare nella lista degli oggetti da portare con sé in vacanze on the road insieme a prolunghe, trasformatori e caricabatterie (che non sarà più necessario con M1)!

Nighthawk M1

Supporta i sistemi di videosorveglianza Arlo e può essere utilizzato come base station permettendo all’utente di avere il proprio sistema di sicurezza sempre con sé a portata di mano. ha una velocità di download impareggiabile. È l’unico Mobile Router con velocità LTE fino a 1 GB. Il che si traduce in streaming di file video e di contenuti multimediali in un lampo, proprio come a casa.

E se a fine giornata non vediamo l’ora di condividere i file? Con le 2 porte USB e lo slot microSD è possibile accedere a contenuti caricati su disco esterno o microSD e condividerli con tutti i dispositivi collegati.

Ha una batteria potente, fondamentale per chi ama vivere all’aperto. In condizioni di pieno utilizzo garantisce 24h di durata e può anche essere utilizzato costantemente alimentato a cavo, funzionando come un router.

Ma se Nighthawk M1 si occupa della vostra connessione, chi pensa alla sicurezza?

Lo fa la videocamera di sicurezza 100% senza fili Arlo Go, “custode” del vostro relax vacanziero ed estremamente pratica. Arlo Go funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE) e può essere posizionata praticamente ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi, fornendo così agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Basta acquistare e inserire una SIM con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

Gli amanti della vita in camper e all’aria aperta avranno così la possibilità di godersi il proprio relax in totale sicurezza poiché, in qualsiasi momento, potranno monitorare tutto tramite l’app Arlo. Arlo Go è perfettamente integrata con Nighthawk M1, che può essere utilizzato come base station permettendo così di portare con sé solo Arlo Go e non l’intero sistema.

Arlo Go è disponibile tramite i partner autorizzati Netgear e altri canali di rivenditori, siti di e-commerce e i principali rivenditori al prezzo consigliato di 399€.

Netgear Nighthawk M1 mobile router (MR1100) è disponibile tramite i partner autorizzati Netgear e altri canali di rivenditori, siti di e-commerce e i principali rivenditori al prezzo consigliato di 329€.