Netgear svela nuovi router e sistemi WiFi 6 ad alte prestazioni al CES 2022

Nel contesto del Consumer Electronic Show 2022 di Las Vegas, Netgear ha trovato non poco spazio per discutere non solo della sua entrata nel mondo NFT, ma anche per svelare nuovi prodotti e servizi di connessione per casa, ufficio e gaming. Ecco a voi i nuovi sistemi, router e switch ad alte prestazioni firmati Netgear!

La società californiana ha svelato in queste ore il Sistema WiFi Mesh Tri-Band compatto Orbi Pro SXK50, capace di offrire una connettività più veloce e sicura rispetto al WiFi 5. Si tratta di un dispositivo particolarmente accessibile e adatto sia a contesti professionali che domestici. In altre parole, è perfetto in ogni ambiente al fine di garantire una rete performante e pronta a soddisfare gli standard di sicurezza di oggi.

Segue poi lo switch Plus MS108EUP adatto allo stesso modo per PMI, uffici e case ove c’è necessità di utilizzo di più dispositivi IoT e sistemi da gaming completi che richiedano velocità, capacità multi-gig e potenza. L’ultimo switch Netgear Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Ethernet Plus presentato sul palcoscenico del CES 2022 si inserisce sul mercato proprio per soddisfare tale bisogno.

Attenzione anche al router Nighthawk WiFi 6E Tri-Band AX7800 (RAXE300), il quale segna nuova era grazie alla banda di 6GHz libera da interferenze e intoppi, ma anche al dispositivo dal design accattivante e feature pronte a garantire una copertura stabile di superfici di oltre 200mq.

In ambito gaming, infine, Netgear svela il pacchetto di servizi NETGEAR Game Booster per Orbi, con novità come DumaOS e Adblocker, Ping Heatmap e Geo Filter, soluzioni che serviranno a ottimizzare l’esperienza d’uso degli appassionati di videogiochi sia all’interno dei loro titoli preferiti consentendo di scegliere i server di gioco più veloci riducendo rapidamente il ping, sia durante l’attività quotidiana tra browser e servizi di streaming.

David Henry, presidente e GM di Connected Home Products and Services di NETGEAR, ha dichiarato quanto segue: “Ci impegniamo costantemente per arricchire il nostro portfolio di servizi, per dare valore alle esperienze online dei nostri clienti. I possessori di Orbi si aspettano sempre il massimo delle prestazioni e siamo felici di dare loro la possibilità di raggiungere alti livelli di prestazione di gioco con NETGEAR Game Booster”.

Il Router Nighthawk RAXE300, il Sistema Orbi Pro WiFi 6 SXK50 e il software NETGEAR Game Booster saranno disponibili in Italia nei prossimi mesi; mentre lo Switch Plus MS108EUP e il Sistema Mesh WiFi 6 5G NBK752 risultano già disponibili sul mercato del Belpaese.