NETGEAR XR700 Nighthawk Pro Gaming ufficiale a IFA: tutta la nuova gamma di prodotti

Comunicato stampa Netgear: In occasione di IFA 2018, NETGEAR, azienda leader nella fornitura di soluzioni di networking domestiche e per le piccole e medie imprese, presenta importanti novità sull’intera line-up.

NOVITÁ ORBI

Orbi Voice, il primo sistema WiFi Mesh al mondo con smart speaker Alexa e audio Harman Kardon. Integrabile in un qualsiasi sistema WiFi Orbi, espande il segnale in tutta la casa - per una copertura di 150mq e un WiFi dalle grandi prestazioni, fino a 3GB al secondo - e funziona poi come HiFi con audio Harman Kardon, per un incredibile livello sonoro nella stanza. Nel satellite Orbi Voice è integrato l’assistente vocale Amazon, Alexa, a cui si può chiedere di riprodurre brani dalle più popolari piattaforme, gestire dispositivi IoT, controllare il traffico e il meteo, leggere risultati sportivi e tanto altro. Grazie al design moderno ed elegante, Orbi Voice è lo smart speaker perfetto da posizionare ovunque in casa, per ascoltare la propria musica preferita, playlist e podcast, in ogni stanza e senza perdere nessun suono. La combinazione del voice assistant con riproduzione audio HiFi e capacità Wi-Fi in un unico dispositivo elimina il bisogno di acquistare tre prodotti separati per ottenere le stesse funzioni.

Orbi RBR20, il primo router Tri-Band stand alone della famiglia Orbi. offre una copertura WiFi veloce e affidabile per tutta la casa, velocità fino a 2,2 Gbps e connessioni wireless più robuste che soddisfano le esigenze WiFi e di intrattenimento quotidiane. Il router Orbi, dal design elegante che contraddistingue la famiglia, è dotato di 4 antenne interne per raggiungere ogni angolo della casa ed è compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google. Come per tutti i prodotti Orbi e i router Nighthawk (R7000, R7000P e R8000) è integrato il Parental Control Avanzato Circle con Disney: un modo sicuro e facile per gestire e controllare la qualità e la quantità del tempo trascorso su internet da bambini e adolescenti, al fine di proteggerli dai rischi della rete.

Orbi Outdoor (disponibile sul mercato italiano), un nuovo satellite della famiglia Orbi che permetterà agli utenti di usufruire di una rete WiFi Mesh davvero ovunque, anche all’esterno della propria abitazione. Aggiungendo il satellite Orbi Outdoor a un sistema WiFi Orbi già esistente, l’utente può estendere la portata della propria rete WiFi Mesh di ulteriori 150 mq. Inoltre, Orbi Outdoor è certificato IP56, resistente a polvere e acqua, e può essere montato su supporto o a muro per garantirne massima flessibilità di posizionamento in giardino, in garage o in terrazza. Grazie a questa nuova soluzione sarà possibile, senza dover ricorrere ad ulteriori ingombranti cavi Ethernet, godersi la visione di video HD senza interruzioni sul proprio smartphone o ascoltare musica in streaming in giardino, nella dependance o a bordo piscina.

NOVITÁ NIGHTHAWK e NIGHTHAWK PRO GAMING

Router WiFi XR700 Nighthawk Pro Gaming, il più veloce home router per il gaming sul mercato. Il router NPG XR700, dotato del software DumaOS che permette di avere maggior controllo di rete su giocatori e modalità di gioco, presenta un hardware all’avanguardia e WiFi AD7200 Quad Stream Wave2. Progettato sia per giocatori accaniti sia occasionali, il router NPG XR700 permette un totale controllo, per battere gli avversari nei giochi online multi-player. Il router NPG XR700 coniuga un avanzato software gaming con il migliore hardware ad alte prestazioni che i giocatori più accaniti si aspettano dal brand Nighthawk Pro Gaming, come il potente processore quad-core 1.7GHz, il WiFi quad-stream con MU-MIMO, la più veloce tecnologia WiFi 802.11ad 60GHz, e quattro antenne esterne ad alta potenza. Con la porta singola 10G SFP+ e le aggiuntive 7 porte Gigabit, XR700 è appositamente studiato per streamer, videofili con necessità di archiviazione in rete e coloro che non possono fare a meno delle performance di un hardware gaming cablato.

Extender WiFi Mesh Tri-Band Nighthawk X6 (EX7700). Questo nuovo extender della linea Nighthawk offre un Wi-Fi potente in tutta la casa, estendendo la portata del router esistente grazie alla tecnologia brevettata Fastlane3. Con una banda dedicata da 866 Gbps a 5 GHz per estendere la velocità di connessione a tutti i dispositivi connessi, EX7700 è uno dei repeater di rete WiFi Tri-Band più avanzati disponibili. Compatibile con qualsiasi modem router WiFi domestico, con un solo tasto è possibile aggiungere facilmente l'extender alla rete esistente e ottenere i vantaggi del WiFi Mesh: unico nome di rete, roaming senza interruzioni e backhaul dedicati - il tutto senza ridurre la larghezza di banda del Wi-Fi.

NOVITÁ SMB

Router business Insight Instant VPN (BR500), il primo router professionale gestito tramite Netgear Insight, in grado di offrire a PMI, lavoratori da remoto e filiali un accesso istantaneo all’intranet aziendale tramite VPN (Virtual Private Network) da ogni parte del mondo. I dipendenti/partner potranno quindi accedere da remoto ai dati presenti nella rete aziendale, con un semplice click dal proprio smartphone o laptop, e condividere materiale IT come file server, NAS o altre risorse di primaria importanza per l’azienda, in maniera semplice e sicura.

Due nuovi switch Insight Managed Smart Cloud a 52 porte (GC752X e GC752XP), che offrono una capacità ancora maggiore per aziende in rapida crescita. Gestiti dall'app NETGEAR Insight o dal portale Insight Cloud, questi nuovi switch offrono una configurazione facile in ogni luogo grazie al controllo remoto, oltre che gestione e sicurezza di livello avanzato. Gli Switch NETGEAR Insight Managed Smart Cloud GC752X e GC752XP sono i primi switch Gigabit Ethernet a 52 porte con 2 porte SFP e 2 SFP + 10G con gestione Insight. Inoltre, il modello GC752XP presenta 48 porte PoE + con un budget di 505W. NETGEAR ha inoltre aggiornato il sistema di gestione del cloud Insight - Insight 5.0 - con funzionalità ancora più elevate e controlli Power over Ethernet (PoE). In questo modo le aziende possono sperimentare in maniera facile la registrazione dei dispositivi, il set up intuitivo, la gestione remota e il monitoraggio completo della loro rete, il tutto in un’unica interfaccia unificata.

NOVITÁ ARMOR

Antivirus NETGEAR Armor by Bitdefender, progettato per fornire una protezione di rete completa per qualsiasi dispositivo connesso tramite un router NETGEAR, offre la soluzione ideale per bloccare gli attacchi informatici in costante aumento. Funzionando direttamente sul router NETGEAR (al momento disponibile sui router R7000P e R6900P), NETGEAR Armor rileva e protegge attivamente i dispositivi da minacce informatiche quali virus, malware, spyware, ransomware, phishing e persino fastidiose botnet, bloccando qualsiasi tentativo di accesso a siti Web, URL o indirizzi IP che potrebbero rubare informazioni o identità. Tramite l'app Nighthawk, si ricevono notifiche istantanee quando vengono rilevate minacce pericolose.