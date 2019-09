Nettuno è in opposizione, rendendolo particolarmente facile da osservare

Avete un piccolo telescopio e un poca di pazienza? questa settimana potrebbe essere il momento ideale per osservare Nettuno, a partire da stasera, 10 settembre. Nettuno si troverà infatti nel punto più alto del cielo intorno a mezzanotte e sarà visibile per gran parte della notte all'interno della costellazione dell'acquario.

Il 9 settembre, il pianeta ha superato il perigeo, ovvero il punto più vicino alla Terra e, dato che Nettuno si trova proprio di fronte al sole, ovvero è in opposizione (dal nostro punto di vista), il suo lato rivolto verso la Terra è quasi interamente illuminato dalla luce del sole. Esattamente quel che avviene alla luna quando è "piena".



Nettuno, scoperto il 23 settembre 1846 (neanche troppo tempo fa), è attualmente l'ultimo pianeta, l'ottavo, del sistema solare. "Attualmente" in quanto lo è diventato tramite il declassamento di Plutone da pianeta a pianeta nano, ma recentemente il nuovo amministratore della NASA si è pronunciato contrario a questa decisione (non che abbia voce in capitolo, ma rimane un segnale importante).



Nettuno è classificato come un gigante gassoso, esattamente come Giove (per quanto quest'ultimo sia di dimensioni maggiori), e ha un anno lungo 164,88 dei nostri anni.



Ha un grosso impatto sulla regione subito oltre la sua orbita, da 30 UA (unità astronomiche) fino a 55 UA dal Sole e conosciuta come fascia di Kuiper, piccoli mondi ghiacciati simili a quelli della Fascia principale degli asteroidi, ma più vasta. La gravità di Nettuno domina completamente la Fascia di Kuiper.



Un pianeta estremamente interessante. Se avete tempo e modo, approfittatene!