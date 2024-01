Nettuno e Urano cambiano volto, ecco come appaiono realmente

La sonda Voyager 2 è considerata dagli astronomi come una delle più importanti della storia. Insieme alla sua gemella Voyager 1, tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, ha permesso per la prima volta di esplorare il sistema solare profondo, composto dai pianeti giganti gassosi.

Secondo un team di esperti, al tempo alcune sue immagini furono modificate al computer, per renderle più chiare agli astronomi dell'epoca. In particolare, ad essere state ritoccate furono le immagini degli ultimi due pianeti del sistema solare, Urano e Nettuno, perché le riprese furono catturate tramite una tecnica particolare (a colori separati) che non consentiva di vedere bene le loro nuvole.

Per risolvere questo problema, un nuovo team di scienziati, guidati dal professor Patrick Irwin dell'Università di Oxford, ha rielaborato le immagini originali, cercando di ottenere le tonalità corrette usando gli scatti delle sonde più moderne, come il telescopio spaziale Hubble.

Il loro lavoro è stato pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society e ha permesso agli astronomi di notare come i due pianeti siano molto simili tra di loro, più di quanto si pensasse in passato. Entrambi hanno una tonalità simile al blu verdastro e Urano non ha l'aspetto pallido che si credeva un tempo.

La differenza principale che è possibile ancora riscontrare fra i due pianeti è che Nettuno ha alcuni elementi che gli permettono di assumere una piccola tonalità di blu in più, dovuto dallo strato di foschia più sottile presente sulla sua atmosfera.

Qualche mese fa altri scienziati avevano anche scoperto che alcune sue macchie erano delle nubi particolari, formate da ghiaccio e vapore. Essendo più pesanti rispetto a ciò che li circonda, queste nubi riflettono meno la luce del Sole e formano addensamenti molto più spessi.

Questo studio ha consentito anche di chiarire perché Urano cambia leggermente di colore ogni qual volta riesce a concludere il suo moto di rivoluzione attorno al Sole. Dalle scoperte ottenute dal team di Oxford, sembra che i suoi poli e l'equatore assumono tonalità diverse, a secondo della loro posizione nel cielo rispetto alla Terra. Ciò si spiega tramite la sua rotazione molto insolita, che porta la sua superficie a disporre di riflettività differenti a secondo delle stagioni.

Durante i solstizi (ovvero in estate e in inverno) la sua superficie sembra molto più verde, mentre nella restante parte della sua orbita sembra più blu. Questa proprietà, unita alla lunga durata del suo moto di rivoluzione, di oltre 84 anni, e al fatto che uno dei suoi poli possiede un'enorme ciclone, rende il pianeta dal colore cangiante, nelle varie epoche storiche.