Neuralink, aperta la ricerca di volontari per sperimentare l'interfaccia cervello-computer

A pochi mesi dal via libera dell’FDA ai test di Neuralink sugli umani, la società di Elon Musk ha dato il via al recruiting dei primi soggetti disposti a testare l’interfaccia. Il trial iniziale, che avrà una durata di sei anni, è stato battezzato “the PRIME Study” ed avrà l’obiettivo di testare la tecnologia di Neuralink.

L’azienda è alla ricerca di persone con quadriplegia dovuta a lesione verticale del midollo spinale o SLA, con più di 22 anni e che abbiano un “caregiver coerente ed affidabile” che possa contribuire allo studio.

Gli obiettivi dello studio sono tre: testare l’impianto N1 che collega il cervello al computer, il robot R1 che impianta il chip e l’N1 User App, ovvero il software che si collega all’N1 e che ha l’obiettivo di tradurre i segnali cerebrali in azioni del computer. Lo studio è articolato in questo modo: nei primi 18 mesi saranno effettuate nove visite con i ricercatori. Successivamente, sono previste almeno due ore a settimana in sessioni di ricerca sull’interfaccia, e poi altre 20 visite nei successivi cinque anni. Non è chiaro il numero di persone che saranno interessate, tanto meno quando prenderà il via la ricerca. Neuralink spiega che prevede compensare “i costi legati allo studio”: previsto un rimborso spese per il viaggio e da e verso il luogo in cui si svolgerà, che non è noto.

Come spiegato da molti, quindi, non si tratta di uno studio legato al computer cerebrale onnicomprensivo di cui Musk parla da anni e che secondo il CEO di Tesla e SpaceX avrà il non facile compito di tenere il passo dell’intelligenza artificiale.

Lo scorso dicembre, Elon Musk aveva annunciato che il primo chip di Neuralink sarebbe arrivato in un cervello umano entro sei mesi, ma gli iter burocratici hanno evidentemente rallentato il processo.