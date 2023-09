Neuralink, nuova denuncia alla SEC: 'animali morti dopo i test e con cervello gonfio'

Nella giornata di ieri, Neuralink ha dato il via alla ricerca di volontari per iniziare i trial clinici dell’interfaccia cervello-PC. Tuttavia, non sono mancate le polemiche ed un gruppo ha inviato alla SEC una lettera in cui chiede di indagare sulle dichiarazioni di Musk secondo cui nessuna scimmia sarebbe morta a causa del chip cerebrale.

L’organizzazione no-profit Physicans Committee for Responsible Medicine (PCRM), infatti, ha presentato una denuncia contro la condotta di Neuralink ed in una lettera pubblicata da WIRED chiede di indagare su Musk per frode sui titoli a causa di una dichiarazione pubblicata su X lo scorso 10 Settembre in cui il CEO di SpaceX e Tesla affermava che “nessuna scimmia è morta a causa degli impianti cerebrali di Neuralink”.

Secondo il PCRM quanto affermato dall’imprenditore è falso. Lo scorso anno infatti l’organizzazione avrebbe messo le mani su alcuni documenti dell’Università della California, dove sono stati condotti gli esperimenti, che mostrerebbero come almeno una dozzina di scimmie a cui erano stati impiantati i chip avrebbero riportato alcuni gravi problemi di salute tra cui infezioni e gonfiore del cervello, prima di essere soppresse. Tra gli altri effetti collaterali sulla salute segnalati nel rapporto figurano paralisi, convulsioni, problemi o perdita di coordinazione ed equilibrio e depressione.

L’intervento con cui si impianta il chip nel cervello secondo il PCRM dura un’ora e viene effettuato attraverso due fori “delle dimensioni della monetina” sulla testa. Una delle scimmie, una femmina di macaco rhesus di 6 anni etichettata come “Animale 15” avrebbe anche cercato di strapparsi l’impianto dopo l’intervento, mentre altre avrebbero iniziato a perdere equilibrio e coordinazione a causa della “perdita di pressione della testa”. In altri casi invece sarebbero stati segnalate allucinazioni: una scimmia avrebbe tenuto per mano e pulito il suo amico immaginario.

Il gruppo ha anche contestato l’affermazione secondo cui i trial sulle scimmie sarebbero stati effettuati su animali “vicini alla morte”. Il PCRM nella lettera sottolinea che “i registri sanitari delle scimmie mostrano che, sebbene diversi animali abbiano subito traumi fisici e siano stati utilizzati in precedenza in esperimenti presso l'UC Davis, non ci sono prove che fossero" vicini alla morte", come ha affermato Musk”, dal momento che i macachi rhesus vivono spesso fino a circa 25 anni in cattività, mentre l’età delle scimmie morte durante la ricerca era di 7,25 anni. Anche un ex dipendente di Neuralink, anonimo, a WIRED ha contestato l’affermazione di Musk secondo cui le scimmie fossero vicine alla morte.

Da parte di Neuralink, però, non sono arrivati commenti e Musk in tweet ha affermato che “Il primo paziente umano riceverà presto un dispositivo Neuralink, che ha il potenziale per ripristinare il movimento completo del corpo. Nel lungo termine, Neuralink spera di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio per la civiltà dovuta all’intelligenza artificiale, migliorando la larghezza di banda da uomo a intelligenza artificiale (e da uomo a uomo) di diversi ordini di grandezza. Immagina se Stephen Hawking avesse avuto questo”.

Ricordiamo che Neuralink ha ricevuto il via libera dall’FDA per i trial sugli umani qualche mese fa.