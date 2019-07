Neuralink di Elon Musk, fori da 8mm nel cervello per controllare PC ed iPhone con la mente

Nell'evento tenuto ieri 16 Luglio, Neuralink di Elon Musk ha presentato l'interfaccia per la mente che consentirà agli umani di controllare il PC e gli smartphone. All'evento ha preso parte anche il presidente di Neuralink, Max Hodak, il quale ha svelato che per impiantare i sensori saranno necessari dei fori da 8mm nel cranio.

In futuro, Neuralink intende utilizzare un laser per praticare i fori e ridurre il dolore. Nel briefing è stato posto l'esempio di un uomo paralizzato che grazie a questa tecnologia potrà "tornare a vivere".

Il team ha sviluppato un robot speciale con un ago da 24 micron per inserire i fili nel cervello, che saranno in grado di leggere le attività cerebrali. Hodak ha anche affermato che questi fili dovranno essere sotto il cranio ed a circa 60 micron di distanza dai neuroni. Il presidente ha aggiunto che l'obiettivo è quello di lanciare un dispositivo wireless utilizzabile a casa per lunghi periodi di tempo.

L'azienda ha sviluppato un piccolo sensore che ha un diametro di 8mm, da impiantare nel cervello. Complessivamente, la procedura prevede l'inserimento di 3-4 chip, che si connetteranno ad un computer indossabile chiamato Link, da posizionare dietro l'orecchio e che consentirà la lettura dei picchi dai neuroni.

Il primo obiettivo è di far controllare gli smartphone, il mouse e la tastiera, ed è anche stata sviluppata un'app per iPhone che permetterà agli utenti di scrivere i messaggi.