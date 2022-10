Neuralink, Elon Musk posticipa lo 'Show & Tell': si terrà a fine novembre

Qualche mese fa vi abbiamo spiegato che Elon Musk si sarebbe stancato di Neuralink, a causa della lentezza del progresso della ricerca dell'azienda. Oggi, però, lo stesso Musk ha annunciato il nuovo Show & Tell di Neuralink, che si terrà il 30 novembre.

In realtà, l'evento era già stato annunciato in precedenza dal miliardario sudafricano, ed era originariamente previsto per il 30 ottobre 2022, ma è stato posticipato di circa un mese per ragioni del tutto ignote. Su Twitter, infatti, Musk non ha lasciato trapelare motivazioni per il posticipo dello "Show & Tell", che però potrebbero dipendere da uno stato ancora troppo acerbo delle tecnologie dell'azienda, che potrebbero essere ritenute impresentabili, specie dopo il flop della presentazione di Tesla Bot di settembre.

Allo scorso evento di Neuralink, l'azienda ha mostra una scimmia che giocava a Pong utilizzando il proprio cervello come "controller". Dopo l'ultimo "Show & Tell", però, molte cose sono cambiate nella compagnia: gran parte dei dirigenti se ne sono andati, mentre Neuralink è stata investita da uno scandalo relativo a dei presunti abusi sugli animali da laboratorio durante gli studi dell'azienda.

Lo stesso Elon Musk, negli ultimi mesi, si è detto più volte insoddisfatto del livello tecnologico e di progresso raggiunto dalla compagnia, e ha persino iniziato ad investire in aziende rivali operative nello stesso settore, ovvero quello delle interfacce uomo-macchina celebrali. Insomma, lo "Show and Tell" di novembre potrebbe non essere tanto un evento pensato per il pubblico, quanto più una dimostrazione di robustezza di fronte agli azionisti e allo stesso CEO della compagnia.

Resta però ancora un problema di primaria importanza per la compagnia specializzata in interfacce neurali: Neuralink non ha ancora iniziato i test sugli esseri umani, che ormai sono stati più e più volte posticipati nel tempo. Il problema, qui, sembra essere relativo alle licenze concesse dalla FDA americana, che sembra essere ancora poco convinta dal livello di avanzamento degli studi condotti finora da Neuralink.