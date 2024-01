Neuralink dopo i terribili esperimenti sulle scimmie è il momento degli esseri umani

Un progetto da sempre al centro dell’attenzione di tutto il mondo. Neuralink è la società finanziata direttamente da Elon Musk, con l’obiettivo di consentire agli esseri umani di controllare diversi dispositivi utilizzando solo la mente. In che modo? Semplice, con dei chip impiantati nel cervello.

Questa volta non parliamo di trasformare incubi in sogni piacevoli, ma di una notizia diffusa pochissime ore va e che ha già fatto il giro del mondo. Come dichiarato sulla propria piattaforma social X (che fino a poco tempo fa si chiamava Twitter) da Elon Musk, è stato impiantato il primo chip cerebrale in un essere umano. Ma di cosa si tratta esattamente?

In realtà abbiamo pochi dettagli a disposizione, ma sappiamo (secondo le parole di Musk) che il soggetto si sta "riprendendo bene". Considerando inoltre il post su X in cui dichiara che "i risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali", le informazioni sono ridotte all'osso e sarebbe opportuno capire ulteriori particolari.

Possiamo infatti dedurre che per "picchi neuronali" si intendono picchi di attività elettrica generati dai neuroni, ciononostante, non è chiaro che tipo di impianto sia stato impiantato e quali risultati dovrebbe produrre nel paziente.

Il principale obiettivo dell’azienda è quello di aiutare le persone che soffrono di paralisi o di patologie neurodegenerative a utilizzare apparecchiature che consentano loro di comunicare e muoversi più facilmente. Tutto ciò sarebbe possibile collegando tramite sottilissimi fili, le cortecce motorie dei soggetti. Le critiche etiche e morali però, sono da sempre dietro l’angolo.

La prospettiva che una tale tecnologia possa un giorno portare alla comunicazione cervello-cervello o alla capacità di vivere per sempre "trasportando" vecchi cervelli in corpi giovani, tiene il mondo scientifico col fiato sospeso.

Inoltre, l'approvazione per il cosiddetto studio PRIME che è stata concessa lo scorso anno dalla Food and Drug Administration statunitense si è portata dietro diverse accuse.

Prima tra tutte quella di crudeltà sugli animali. Nelle prime fasi, gli scienziati hanno testato diversi dispostivi sui macachi e secondo le denunce sollevate dal Comitato dei medici per la medicina responsabile (PCRM), diverse scimmie sono state gravemente danneggiate dal dispositivo, soffrendo particolarmente e arrivando ad essere soprresse.

Ad oggi, in risposta ad ogni accusa, lo stesso Musk ha dichiarato pubblicamente che nessun animale è mai morto a causa di un impianto Neuralink.

Dopo aver visto gli effetti di un chiodo nel cervello, questa volta parliamo dunque di un minuscolo chip. Le paure e i dubbi sono tanti, ma non possiamo negare che la riuscita di simili esperimenti potrebbe rivoluzionare per sempre la vita per come la conosciamo oggi.