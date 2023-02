Neuralink sotto inchiesta per hardware celebrale contaminato: ecco cosa significa

Neuralink, la tecnologia di Elon Musk che promette la creazione di una connessione tra umani e computer, è stata accolta con molta curiosità da parte del pubblico... ma sembra che la situazione sembra essersi invertita, tra polemiche e accuse. L'azienda adesso è sotto inchiesta per aver spostato illegalmente hardware contaminato.

Dopo l'indagine per aver portato alla morte di 1.500 animali, secondo un'accusa recente da parte del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, la startup non avrebbe trasportato correttamente gli impianti contaminati rimossi dal cervello delle scimmie. Quest'ultimi potrebbero aver ospitato agenti patogeni infettivi tra cui virus pericolosi come l'Herpes B e batteri come Staphylococcus e Klebsiella.

Tra le prove in mano alle autorità figura uno scambio di mail nel 2019 da parte di un membro dello staff dell'Università della California che all'epoca era partner di Neuralink. Secondo quanto si legge nella corrispondenza, l'hardware contaminato è stato gestito in modo errato, sottolineando la necessità di personale addestrato nella gestione di materiali pericolosi.

Un altro membro dello staff dell'università si è lamentato in uno scambio di e-mail separato che tre impianti rimossi sono arrivati ​​in una "scatola aperta senza contenitore secondario". Insomma, più il tempo passa più nuove polemiche emergono da questa tecnologia che prometteva di essere rivoluzionaria.

Certo, il dispositivo Neuralink rimarrà di grande valore lo stesso, ma tutte le voci e le accuse che stanno emergendo stanno affossando l'azienda.