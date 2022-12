Neuralink sotto indagine negli USA per i test sugli animali: ne sono morti 1500

Un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, che cita un gran numero di funzionari ed addetti ai lavori, Neuralink avrebbe attirato l’attenzione del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per i test effettuati sugli animali.

Alcune fonti spiegano che la compagnia di Musk avrebbe commesso degli errori evitabili ed affrettati durante la fase di test sugli animali, a causa della fretta dell’amministratore delegato che starebbe spingendo per accelerare. L’agenzia di stampa osserva che alcuni ingegneri di Neuralink si sarebbero ribellati alle richieste, mentre altri avrebbero abbandonato l’azienda in quanto preoccupati per il benessere degli animali. Il rapporto sostiene che Neuralink non terrebbe dei registri dettagliati sugli animali utilizzati per i suoi esperimenti e dal 2018 ne sarebbero morti circa 1500, un dato definito “inutilmente alto” da alcuni ex dipendenti in quanto legato alla fretta.

Le accuse però parlano anche di personale impreparato ad effettuare gli interventi chirurgici, ma non sono state confermate in via ufficiale. È innegabile però che questa notizia potrebbe rallentare i piani di Musk di impiantare il primo chip Neuralink nel cervello umano entro sei mesi.

Reuters osserva anche che Neuralink sarebbe sotto indagine federale per presunte violazioni dell’Animal Welfare Act.

Nel corso dell’evento tenuto la scorsa settimana, Neuralink ha mostrato una scimmia all’opera mentre digitava una frase sul PC col pensiero.