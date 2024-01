Neuralink nell'occhio del ciclone: l'azienda di Elon Musk è stata multata negli USA

Neuralink è forse l'azienda più controversa di Elon Musk. Lo scorso anno, per esempio, il trattamento riservato alle scimmie nei laboratori di Neuralink ha portato ad un'indagine nei confronti della compagnia. Ora, invece il progetto torna nell'occhio del ciclone a causa di una multa milionaria comminata dal Dipartimento dei Trasporti (DOT) degli Stati Uniti.

Come spiegano i colleghi di Reuters, infatti, Neuralink avrebbe violato le leggi americane sui materiali pericolosi, e per questo sarebbe stata multata al termine di un'indagine del Dipartimento dei Trasporti di Washington, che ha visitato i laboratori della compagnia lo scorso febbraio. Gli investigatori del DOT hanno scoperto che Neuralink non avrebbe smaltito e stoccato correttamente dei rifiuti pericolosi, compreso lo Xilene, nei suoi centri di ricerca in Texas e in California.

Materiali come lo Xilene possono rappresentare una seria minaccia di salute per chi vi entra a contatto: il Center for Disease Control degli Stati Uniti, in particolare, ha spiegato che lo Xilene può "causare mal di testa, vertigini, confusione, perdita di controllo muscolare e persino la morte" nelle persone che vengono a contatto con la sostanza. Inoltre, si tratta di un materiale altamente infiammabile: per questo, le procedure di conservazione e smaltimento dell'idrocarburo sono considerate importantissime dal DOT.

Fortunatamente per Neuralink, la multa comminata dal Dipartimento dei Trasporti non è stata troppo elevata: soli 2.480 Dollari. Al contempo, però, il DOT ha anche scoperto che Neuralink non si è mai registrata negli Stati Uniti come azienda produttrice e trasportatrice di materiali pericolosi, il che potrebbe portare ad un'ulteriore sanzione per la compagnia specializzata nella progettazione di impianti neurali per le scimmie e (in futuro) per gli esseri umani.

Viene da sé che il "guaio" connesso ad una sanzione simile non è tanto economico, ma di immagine. L'opinione pubblica è già piuttosto divisa sulla compagnia, specie dopo la scoperta delle pessime condizioni degli animali su cui Neuralink esegue i suoi test: un'ulteriore perdita di popolarità dell'azienda presso il grande pubblico - unita ai lunghissimi tempi richiesti da Neuralink per lo sviluppo delle sue interfacce cerebrali - potrebbe infine convincere Elon Musk e i suoi finanziatori a "chiudere i rubinetti", mettendo fine all'ambizioso progetto di un collegamento uomo-macchina attraverso il cervello.