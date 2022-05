Neuralink, secondo Elon Musk, potrà essere utile contro un disturbo inaspettato

Se fino a qualche decennio fa non conoscevamo molto sulla materia grigia che vi permette - tra le tantissime cose - di leggere questa notizia, oggi abbiamo fatto importantissimi passi avanti verso la conoscenza del nostro cervello. Questa consapevolezza ci permetterà di utilizzare Neuralink per curare disturbi come l'acufene, afferma Elon Musk.

Neuralink, per chi non lo conoscesse, è un dispositivo che sarà impiantato nel cervello e collegherà gli umani all'intelligenza artificiale. Dalla sua creazione nel 2016, l'azienda ha reclutato neuroscienziati di prim'ordine dal mondo accademico per sviluppare la tecnologia atta a trattare condizioni come la paraplegia, tetraplegia, morbo di Parkinson ed epilessia.

Le prove umane per sviluppare ulteriormente il prototipo dovrebbero iniziare verso la fine del 2022, in base all'approvazione della Food and Drug Administration (FDA). Recentemente Elon Musk ha perfino affermato che il dispositivo curerà l'acufene - il tipico fischio all'orecchio che in alcuni casi può essere permanente - entro il 2027.

I neuroscienziati sono ampiamente ottimisti sul fatto che il dispositivo abbia il potenziale per trattare l'acufene, ma non si dovrebbero prendere alla lettera le affermazioni di Musk, soprattutto per quanto riguarda il tempo. Innanzitutto la FDA classifica Neuralink come dispositivo medico di classe III, la categoria più rischiosa, e il processo di approvazione per i test sull'uomo potrebbe richiedere del tempo.

Attualmente, infatti, nessuno sa quanto tempo ci vorrà prima che il dispositivo sia disponibile in commercio e soprattutto quanto costerà. Intanto, secondo Paul Nuyujukian, direttore del Brain Interfacing Laboratory presso la Stanford University, siamo sull'orlo di un completo cambio di paradigma: "questo tipo di tecnologia ha il potenziale per trasformare i nostri trattamenti. Non solo per ictus, paralisi e malattie degenerative motorie, ma anche per quasi tutti gli altri tipi di malattie cerebrali".

Nel frattempo, però, ecco quali sono le preoccupazioni degli scienziati su Neuralink.