Neuralink: i trial clinici sugli umani inizieranno a breve, parola di Elon Musk

Uno dei progetti più innovativi portati avanti da Elon Musk è sicuramente il collegamento tra cervello e computer di Neuralink, una tecnologia di cui negli ultimi mesi si erano perse le tracce. A quanto pare, però, Neuralink sarebbe ad un buono stato di lavorazione, tanto da aver programmato per i primi test clinici.

Partiamo dall'inizio: Neuralink è una compagnia che produce chip cerebrali pensati per aiutare anzitutto le persone affette da paralisi, garantendo loro la possibilità di navigare il web e di utilizzare device connessi tramite il pensiero. Lo sviluppo di questi microchip sembra essere piuttosto avanzato, come hanno mostrato negli ultimi mesi i video di una scimmia che gioca a Pong utilizzando le tecnologie dell'azienda.

La tecnologia, che per molti potrebbe spalancare il portone della connettività tra uomo e computer, sarebbe sufficientemente avanzata da permettere a Neuralink di pensare attivamente all'inizio dei trial clinici, come testimonia il fatto che l'azienda stia reclutando staff medico per il progetto. In particolare, sul portale Greenhouse è comparsa un'offerta di lavoro per un "Clinical Trial Director" presso Neuralink, che non sembra lasciare spazio a molte interpretazioni.

Come ha spiegato Elon Musk nel 2021 su Twitter, "I primi prodotti Neuralink aiuteranno le persone con paralisi ad usare uno smartphone con la propria mente in maniera più veloce di quanto non faccia una persona con i propri pollici": l'obiettivo dell'azienda è quello di garantire un surrogato delle funzioni scheletrico-muscolari del corpo umano per gli individui che soffrono di paralisi e che sono impossibilitati a muoversi.

Dunque, per il momento i piani di un collegamento tra uomo e macchina esteso a chiunque lo desidera sembrano essere poco più che fantascienza, nonostante le speranze dei fan del miliardario proprietario anche di Tesla e di SpaceX. A quanto pare, invece, le prime applicazioni di Neuralink saranno in campo medico, mentre l'azienda sta già testando le proprie tecnologie sugli animali.

Nello specifico, aldilà delle controversie etiche legate alla sperimentazione animale, Neuralink ha testato i suoi chip su Gertrude e Pager, rispettivamente un maiale e un macaco, di cui sono disponibili alcuni video sul canale YouTube dell'azienda. Probabilmente, sono stati propri i risultati positivi dei test sugli animali a convincere Neuralink a passare a quelli sugli esseri umani.

Di recente, Elon Musk ha anticipato l'avvio dei trial clinici di Neuralink in un'intervista al Wall Street Journal, dicendo che "Speriamo di impiantarlo [il chip Neuralink] nei primi esseri umani a breve: queste persone saranno pazienti con gravi lesioni alla spina dorsale, come tetraplegici e quadriplegici. Avvieremo i test il prossimo anno [il 2022, ndr]". Musk, tuttavia, ha spiegato che per il momento Neuralink attende ancora l'autorizzazione della FDA americana per operare sugli esseri umani.